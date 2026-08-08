Громады Херсонщины расширяют сеть партнерств для усиления социальной поддержки семей внутренне перемещенных лиц. Как сообщает Херсонская ОВА, начальница Мирненской СВА Валентина Головата и начальница Присивашской СВА Елена Пелешок подписали Меморандум о сотрудничестве сразу с несколькими организациями-партнерами.
Соглашение заключено с ОО «Донецкая областная организация лиц с инвалидностью» совместно с международной гуманитарной организацией Save the Children при финансовой поддержке датского фонда Villum Fonden. Документ направлен на расширение спектра услуг для переселенцев из Херсонщины, которые сейчас проживают в разных регионах Украины.
Какие услуги получат переселенцы
Ключевой площадкой для реализации проекта станет координационный центр «Вільні разом» в Днепре. На его базе для ВПЛ будут проводить социальные, образовательные, психологические, творческие и информационные мероприятия. Программа охватывает широкий круг потребностей — от базового консультирования до специализированной помощи.
Отдельным приоритетом сотрудничества определена поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Для них предусмотрено содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами и оборудованием, а также предоставление финансовой помощи. Кроме того, программа охватывает многодетные семьи и детей из числа ВПЛ.
Кто может воспользоваться помощью
Воспользоваться услугами центра смогут все семьи внутренне перемещенных лиц из Херсонской области, которые находятся в Днепре или имеют возможность туда добраться. Особое внимание будут уделять наиболее уязвимым категориям — семьям с детьми, людям с инвалидностью и многодетным семьям.
Меморандум стал очередным шагом в системной работе громад Херсонщины по поиску международных партнеров для поддержки земляков, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома. Ранее аналогичные соглашения уже позволили запустить ряд гуманитарных программ в разных городах Украины.
Как обратиться за помощью
Для получения подробной информации об услугах центра «Вільні разом» и условиях участия в программах поддержки переселенцам рекомендуют обращаться непосредственно в Мирненскую или Присивашскую сельские военные администрации. Контакты СВА можно найти на официальном сайте Херсонской ОВА. Актуальная информация о старте программ также будет публиковаться в официальных Telegram-каналах громад.