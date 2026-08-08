Мирненская и Присивашская СВА подписали меморандум с международными партнерами — в координационном центре «Вільні разом» переселенцам будут оказывать комплексную поддержку.

Громады Херсонщины расширяют сеть партнерств для усиления социальной поддержки семей внутренне перемещенных лиц. Как сообщает Херсонская ОВА, начальница Мирненской СВА Валентина Головата и начальница Присивашской СВА Елена Пелешок подписали Меморандум о сотрудничестве сразу с несколькими организациями-партнерами.

Соглашение заключено с ОО «Донецкая областная организация лиц с инвалидностью» совместно с международной гуманитарной организацией Save the Children при финансовой поддержке датского фонда Villum Fonden. Документ направлен на расширение спектра услуг для переселенцев из Херсонщины, которые сейчас проживают в разных регионах Украины.

Какие услуги получат переселенцы

Ключевой площадкой для реализации проекта станет координационный центр «Вільні разом» в Днепре. На его базе для ВПЛ будут проводить социальные, образовательные, психологические, творческие и информационные мероприятия. Программа охватывает широкий круг потребностей — от базового консультирования до специализированной помощи.

Отдельным приоритетом сотрудничества определена поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Для них предусмотрено содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами и оборудованием, а также предоставление финансовой помощи. Кроме того, программа охватывает многодетные семьи и детей из числа ВПЛ.

Кто может воспользоваться помощью

Воспользоваться услугами центра смогут все семьи внутренне перемещенных лиц из Херсонской области, которые находятся в Днепре или имеют возможность туда добраться. Особое внимание будут уделять наиболее уязвимым категориям — семьям с детьми, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

Меморандум стал очередным шагом в системной работе громад Херсонщины по поиску международных партнеров для поддержки земляков, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома. Ранее аналогичные соглашения уже позволили запустить ряд гуманитарных программ в разных городах Украины.

Как обратиться за помощью

Для получения подробной информации об услугах центра «Вільні разом» и условиях участия в программах поддержки переселенцам рекомендуют обращаться непосредственно в Мирненскую или Присивашскую сельские военные администрации. Контакты СВА можно найти на официальном сайте Херсонской ОВА. Актуальная информация о старте программ также будет публиковаться в официальных Telegram-каналах громад.