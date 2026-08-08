В Городенке исполнительный комитет городского совета принял ряд решений для поддержки внутренне перемещенных лиц — ключевым стало создание комиссии, которая будет обследовать сельские дома для дальнейшего выкупа под временное проживание переселенцев.

Поддержка переселенцев на Ивано-Франковщине набирает новые обороты — в Городенке исполнительный комитет городского совета создал специальную комиссию, которая будет заниматься обследованием сельских домов для дальнейшего выкупа под временное проживание ВПЛ.

Как сообщает Городенковский городской совет, очередное заседание исполкома прошло под председательством городского головы Богдана Кобылянского. Всего члены исполнительного комитета рассмотрели 23 проекта решений, охватывающих социальную защиту, инфраструктуру и стратегическое планирование развития общины.

Жилье для ВПЛ: что решил исполком

Ключевым решением в сфере поддержки переселенцев стало создание Комиссии по обследованию жилья в сельской местности. Ее задача — осматривать дома в селах Городенковской общины, которые потенциально могут быть выкуплены для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

После обследования и принятия соответствующих решений городской совет сможет закупать такое жилье в коммунальную собственность и передавать его переселенцам. Это часть более широкой государственной программы по обеспечению ВПЛ крышей над головой.

Кроме жилищного вопроса, исполком также принял решение о предоставлении статуса ребенка, лишенного родительской опеки, установлении опеки над несовершеннолетними, а также выплате помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Несколько человек из числа ВПЛ поставили на квартирный учет.

Инфраструктурные решения и инвестиции

Исполком также согласовал установку новых дорожных знаков в Городенке и Котиковском старостинском округе. Отдельным решением дали разрешение на размещение нового торгового павильона в городе.

На перспективу утвержден среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций общины на 2027–2029 годы. Кроме того, поддержана инициатива о сотрудничестве с Чернелицкой поселковой общиной — это позволит объединить ресурсы для реализации совместных проектов.

Как ВПЛ могут получить жилье в общине

Внутренне перемещенные лица, проживающие в Городенковской общине или планирующие туда переехать, могут обращаться в городской совет для получения информации о доступном жилье. Для постановки на квартирный учет необходимо подать заявление, паспорт, справку ВПЛ и документы о составе семьи. Решение о предоставлении жилья будет принимать исполком после обследования имущества комиссией.

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