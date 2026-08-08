В Зимноводовской громаде на Львовщине произошел прорыв магистрального водопровода — коммунальщики обещают восстановить подачу воды к утру 8 августа.

Проблемы с водоснабжением на Львовщине обострились из-за новой аварии — в селе Бартатов Зимноводовской громады произошел прорыв магистрального водопровода диаметром 900 мм, из-за чего ряд населенных пунктов остался без централизованной подачи воды.

Как сообщает LVIV.MEDIA, авария произошла в пятницу, 7 августа, на водопроводе «Городок — Львов». Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ремонтные бригады сразу выехали на место повреждения и приступили к неотложным работам.

Какие населенные пункты остались без воды

Магистральный водопровод «Городок — Львов» является ключевым элементом системы водоснабжения для значительной части Львовского района. Из-за прорыва трубы диаметром 900 миллиметров без воды оказались жители как минимум семи населенных пунктов.

В частности, водоснабжение прекращено в Зимней Воде, Бартатове, Лапаевке, Холодноводке, Конопнице, Суховоле и Городке. Также перебои с водой могут ощущать жители других населенных пунктов, подключенных к этому водопроводу.

Когда обещают восстановить водоснабжение

Коммунальные службы уже работают над ликвидацией аварии. По информации Зимноводовской ОТГ, ориентировочное время восстановления водоснабжения — 8 августа в 08:00. Однако из-за сложных погодных условий сроки могут корректироваться.

Водопровод «Городок — Львов» обеспечивает водой значительную часть Львовского района, поэтому авария такого масштаба — серьезный вызов для местных коммунальщиков. Сейчас ремонтные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть воду в дома жителей.

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