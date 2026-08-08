В августе 2026 года Пенсионный фонд выплачивает разовую помощь ко Дню Независимости — до 3100 грн, однако не всем получателям в Киевской области деньги зачислят автоматически.

Дополнительную денежную поддержку для пенсионеров в Киевской области предусмотрено и в августе — Пенсионный фонд Украины разъяснил механизм выплаты разовой помощи ко Дню Независимости. Часть получателей рискует остаться без денег, если не подаст заявление самостоятельно.

Как сообщает ПФУ, в августе 2026 года средства автоматически получат те, кто уже получает пенсию, пожизненное денежное содержание, жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг — и при этом не проходит военную службу. Для этой категории никаких дополнительных действий не требуется — деньги зачислят на тот же счет, куда поступает пенсия или субсидия.

Отдельный механизм действует для ветеранов войны, проходящих военную службу: ПФУ направляет средства на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. Таким военнослужащим советуют убедиться, что работодатель имеет сведения об их ветеранском статусе.

Кому нужно подать заявление в ПФУ

Самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд должны люди, имеющие право на разовую помощь, но не получающие пенсию, субсидию или льготу на ЖКУ и не проходящие военную службу. Речь идет прежде всего о ветеранах войны, членах семей погибших Защитников и Защитниц Украины и других определенных законом получателях, не состоящих на учете в ПФУ как пенсионеры или субсидианты.

Как оформить выплату

Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ в Киевской области;

через ЦНАП по месту жительства;

почтой в территориальный орган ПФУ;

онлайн через веб-портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

В заявлении следует указать реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер банковского счета для выплаты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения, дающего право на помощь. К заявлению прилагают копии паспорта и удостоверения о соответствующем статусе.

Сроки подачи: что важно знать

Общий срок подачи заявления истек 1 августа 2026 года. В то же время ПФУ отмечает: если человек не имел возможности обратиться вовремя, он может подать заявление до 1 октября 2026 года. Это не автоматическое продление для всех — более поздний срок касается только ситуаций, когда своевременная подача была невозможна.

Действует и отдельное правило для тех, кто приобретет соответствующий статус до 24 августа 2026 года: если по состоянию на 1 октября человек не получит средства, он может обратиться в ПФУ, а выплату должны провести до 1 ноября.

Размер помощи зависит от категории получателя: от 450 грн до максимальных 3100 грн. Полный перечень категорий и конкретные суммы для каждой из них определены соответствующим постановлением Кабинета Министров.

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