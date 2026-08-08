Дополнительную денежную поддержку для пенсионеров в Киевской области предусмотрено и в августе — Пенсионный фонд Украины разъяснил механизм выплаты разовой помощи ко Дню Независимости. Часть получателей рискует остаться без денег, если не подаст заявление самостоятельно.

Как сообщает ПФУ, в августе 2026 года средства автоматически получат те, кто уже получает пенсию, пожизненное денежное содержание, жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг — и при этом не проходит военную службу. Для этой категории никаких дополнительных действий не требуется — деньги зачислят на тот же счет, куда поступает пенсия или субсидия.

Отдельный механизм действует для ветеранов войны, проходящих военную службу: ПФУ направляет средства на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. Таким военнослужащим советуют убедиться, что работодатель имеет сведения об их ветеранском статусе.

пенсии, пенсионеры, перерасчет пенсий, пфу, пенсионный фонд

Кому нужно подать заявление в ПФУ

Самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд должны люди, имеющие право на разовую помощь, но не получающие пенсию, субсидию или льготу на ЖКУ и не проходящие военную службу. Речь идет прежде всего о ветеранах войны, членах семей погибших Защитников и Защитниц Украины и других определенных законом получателях, не состоящих на учете в ПФУ как пенсионеры или субсидианты.

Как оформить выплату

Подать заявление можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре ПФУ в Киевской области;
  • через ЦНАП по месту жительства;
  • почтой в территориальный орган ПФУ;
  • онлайн через веб-портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

В заявлении следует указать реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер банковского счета для выплаты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения, дающего право на помощь. К заявлению прилагают копии паспорта и удостоверения о соответствующем статусе.

Сроки подачи: что важно знать

Общий срок подачи заявления истек 1 августа 2026 года. В то же время ПФУ отмечает: если человек не имел возможности обратиться вовремя, он может подать заявление до 1 октября 2026 года. Это не автоматическое продление для всех — более поздний срок касается только ситуаций, когда своевременная подача была невозможна.

Действует и отдельное правило для тех, кто приобретет соответствующий статус до 24 августа 2026 года: если по состоянию на 1 октября человек не получит средства, он может обратиться в ПФУ, а выплату должны провести до 1 ноября.

Размер помощи зависит от категории получателя: от 450 грн до максимальных 3100 грн. Полный перечень категорий и конкретные суммы для каждой из них определены соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Киевской области: какая стоимость уже установлена.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Киевской области на 7 августа: где следует быть готовыми к длительным неудобствам.