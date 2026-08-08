В модульном городке для ВПЛ в Соснице на Черниговщине нет укрытия, огнетушителей, а отопление и вода полностью зависят от электроэнергии — таковы результаты мониторингового визита представителей Омбудсмена.

Жилье для переселенцев в Черниговской области должно соответствовать базовым стандартам безопасности — однако проверка модульного городка в Соснице выявила ряд критических недостатков.

Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черниговской области провело мониторинговый визит в модульный городок для внутренне перемещенных лиц в поселке Сосница. Как сообщает 0462.ua, результаты проверки оказались неутешительными.

Городок насчитывает 11 домов — девять однокомнатных и два двухкомнатных, из которых заселены восемь. Здесь проживают 16 переселенцев из восьми семей: четверо пенсионеров и шестеро детей. Жилье установили при поддержке благотворительных организаций Green Cross Switzerland и Green Crystal, балансодержателем является Сосницкий поселковый совет.

Городок расположен в лесной местности недалеко от центра Сосницы, рядом есть магазины и остановка транспорта. Проживание для переселенцев бесплатное, они регулярно получают гуманитарную помощь от Красного Креста — продукты питания и бытовую химию. Дома оборудованы мебелью, имеют санузлы, холодильники, стиральные машины и вытяжки, однако плиты для приготовления пищи жители покупают за собственные средства.

Что выявила проверка

Главная проблема городка — полная зависимость систем отопления и водоснабжения от электроэнергии. Во время отключений света люди остаются без тепла и воды, а зимой вынуждены набирать воду из уличной колонки. Имеющиеся генераторы не обеспечивают необходимой мощности, а дизельное топливо для них жители покупают за собственные деньги.

Кроме того, на территории городка вообще нет укрытия. В жилых домах отсутствуют огнетушители и аптечки первой медицинской помощи. Проверка также зафиксировала отсутствие безбарьерного доступа и надлежащих условий для проживания лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Что будет дальше

По результатам визита Представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека подготовит отчет с рекомендациями по устранению недостатков. Документ направят Черниговской областной военной администрации, Корюковской районной военной администрации и Сосницкому поселковому совету. В отчете, в частности, потребуют обустроить укрытие, обеспечить альтернативные источники отопления и водоснабжения, а также создать условия для маломобильных жителей.

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