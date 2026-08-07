Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета предупредило о временных изменениях в движении общественного транспорта — шесть автобусных маршрутов будут курсировать по измененной схеме.

Помощь для Запорожского направления продолжает поступать, а жизнь города тем временем продолжается — управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета предупредило о временных изменениях в движении общественного транспорта. Из-за проведения технических работ на части дорожного покрытия при въезде в Хортицкий район шесть автобусных маршрутов будут курсировать по измененной схеме.

Как сообщили в горсовете, ограничения будут действовать с 8 по 10 августа, однако в случае необходимости срок ремонтных работ могут продлить. Изменения коснутся автобусных маршрутов №10, №36, №38, №39, №58 и №96, следующих с острова Хортица в направлении Хортицкого района.

Как будут курсировать автобусы: новая схема движения

На время ремонта весь транспорт указанных маршрутов будет двигаться в объезд — через улицу Запорожского казачества. Это означает, что привычный маршрут через участок, где проводятся технические работы, будет недоступен для проезда в обоих направлениях.

Стоит учесть, что объезд через улицу Запорожского казачества может несколько увеличить время в пути — пассажирам советуют выходить на остановки с запасом в 10–15 минут, особенно в часы пик. Изменение касается исключительно направления с острова Хортица в Хортицкий район; в обратном направлении автобусы курсируют по обычному графику.

Что делать пассажирам

Актуальную информацию о движении общественного транспорта можно отслеживать на официальном сайте Запорожского городского совета и в городских Telegram-каналах. В случае продления ремонтных работ после 10 августа горсовет пообещал сообщить дополнительно.

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