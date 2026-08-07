Во Львове продолжается масштабный ремонт дорожной инфраструктуры — работы одновременно ведутся на девяти улицах города. Часть из них полностью перекрыта, изменены маршруты общественного транспорта, а водителям предлагают схемы объезда.

Дефицит продуктов во Львовской области может обостриться из-за логистических проблем, а тем временем в самом Львове водителям приходится преодолевать еще одно испытание — масштабные перекрытия улиц из-за ремонтных работ.

Как сообщает «Твоє місто», во Львове одновременно ремонтируют или реконструируют девять улиц. Наибольшие работы развернулись на Стрыйской, Городоцкой, Железнодорожной, Мазепы, Героев УПА, Лычаковской, Кубийовича, Академика Игоря Юхновского и Шевченко. Часть проезжих частей полностью перекрыта — «Твоє місто» собрало актуальную информацию об ограничениях движения, изменениях в работе общественного транспорта и сроках завершения работ.

Улица Стрыйская: реверсивное движение на въезде в город

Текущий ремонт дорожного покрытия на Стрыйской продолжается на нечетной стороне — от границы города до улицы Вернадского (направление въезда во Львов). Пока полосы фрезеруют поочередно, поэтому серьезных пробок нет. Однако в Сыховской районной администрации предупредили: когда начнется асфальтирование, этот участок полностью закроют для транспорта на несколько дней. В это время с противоположной стороны Стрыйской (выезд из города) организуют двустороннее реверсивное движение. О точной дате перекрытия пообещали сообщить дополнительно.

Улица Железнодорожная: объезд через Левандовку

С 3 августа ремонт охватил новый участок Железнодорожной — от Стороженко до Шараневича. Для проезда закрыта часть улицы от Ясной до Шараневича. Водителям со стороны Шараневича предлагают маршрут: Декарта → Марка Вовчка → Елены Степанивны → Квитки-Основьяненко → Бортнянского → Луцкого → Шевченко. Со стороны Шевченко — через Левандовскую, Железнодорожную (до места перекрытия), Ясную, Братьев Дужих, Братьев Михновских и Городоцкую.

Улица Шевченко: путепровод в Рясне за 106,8 млн грн

Самый масштабный проект — строительство нового путепровода в Рясне. Со стороны Шевченко уже бетонируют конус сооружения, а со стороны Ковча продолжается устройство буронабивных свай. Новый мост будет иметь три полосы движения, вело-пешеходную зону и светофорное регулирование. Как сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, работы планируют завершить до ноября, хотя общий срок — 11 месяцев. Стоимость проекта — 106,8 млн грн, финансирование — за кредитные средства.

Улица Мазепы: закрыто 700 метров, 7 автобусов изменили маршруты

Реконструкция Мазепы проходит в три этапа. Сейчас активная фаза — на участке от Миколайчука до Пилипа Орлика (около 700 метров). Движение здесь полностью перекрыто. После завершения улица получит четыре полосы (две — для общественного транспорта), велодорожки с обеих сторон, островки безопасности и новое освещение. Из-за перекрытия изменено движение автобусов №7, №12, №17, №31, №34, №41, №46, №51, №55а, №56а и №84. Частный транспорт может объехать через Орлика — Миколайчука или Тычины — Хвылевого, грузовой — через проспект Чорновола — Липинского — Богдана Хмельницкого.

Улица Городоцкая: 2 км ремонта без полного перекрытия

С 6 августа начался текущий ремонт Городоцкой на отрезке от Выговского до Скниловского путепровода (2 км). Полного перекрытия нет — движение организовано по временной схеме. За время работ планируют обновить более 42 тыс. м² верхнего слоя асфальта, заменить нижний слой на отдельных участках и поднять люки до проектного уровня. Исполнитель — ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл». Завершить ремонт обещают до начала учебного года.

Улица Кубийовича: брусчатку перекладывают, движение временно двустороннее

С 13 июля на Кубийовича закрыт участок от Снопковской до площади Вышиваного (180 метров). Здесь полностью перекладывают брусчатку, а на остальной части улицы временно ввели двустороннее движение. В пределах проезжей части также обустроят полосу с более ровным покрытием для велосипедистов.

Как объехать ремонты: практические советы водителям

Чтобы избежать пробок, водителям советуют заранее планировать маршруты. Для объезда Стрыйской в часы пик стоит использовать Княгини Ольги или Научную. Вместо Железнодорожной можно воспользоваться Городоцкой или Шевченко (но учитывайте ремонт на самой Городоцкой). Для объезда Мазепы легковому транспорту удобнее всего через Орлика — Миколайчука. Водителей также просят учитывать изменения в работе общественного транспорта и по возможности пользоваться альтернативными видами передвижения — велосипедом или электротранспортом, маршруты которого не затронуты ремонтами.

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