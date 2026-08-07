У Львові триває масштабний ремонт дорожньої інфраструктури — роботи одночасно ведуть одразу на дев'яти вулицях міста. Частину з них повністю перекрито, змінено маршрути громадського транспорту, а водіям пропонують схеми об'їзду.

Дефіцит продуктів у Львівській області може загостритися через логістичні проблеми, а тим часом у самому Львові водіям доводиться долати ще одне випробування — масштабні перекриття вулиць через ремонтні роботи.

Як повідомляє «Твоє місто», у Львові одночасно ремонтують або реконструюють одразу дев'ять вулиць. Найбільші роботи розгорнулися на Стрийській, Городоцькій, Залізничній, Мазепи, Героїв УПА, Личаківській, Кубійовича, Академіка Ігоря Юхновського та Шевченка. Частину проїжджих частин повністю перекрито — «Твоє місто» зібрало актуальну інформацію про обмеження руху, зміни в роботі громадського транспорту та терміни завершення робіт.

Вулиця Стрийська: реверсний рух на в'їзді до міста

Поточний ремонт дорожнього покриття на Стрийській триває на непарній частині — від межі міста до вулиці Вернадського (напрямок в'їзду до Львова). Поки що смуги фрезерують почергово, тому суттєвих заторів немає. Однак у Сихівській районній адміністрації попередили: коли розпочнеться асфальтування, цю ділянку повністю закриють для транспорту на кілька днів. На цей час із протилежного боку Стрийської (виїзд із міста) організують двосторонній реверсний рух. Про точну дату перекриття обіцяють повідомити додатково.

Вулиця Залізнична: об'їзд через Левандівку

З 3 серпня ремонт охопив нову ділянку Залізничної — від Стороженка до Шараневича. Для проїзду закрито частину вулиці від Ясної до Шараневича. Водіям з боку Шараневича пропонують маршрут: Декарта → Марка Вовчка → Олени Степанівни → Квітки-Основ'яненка → Бортнянського → Луцького → Шевченка. З боку Шевченка — через Левандівську, Залізничну (до місця перекриття), Ясну, Братів Дужих, Братів Міхновських та Городоцьку.

Вулиця Шевченка: шляхопровід у Рясне за 106,8 млн грн

Наймасштабніший проєкт — будівництво нового шляхопроводу в Рясне. З боку Шевченка вже бетонують конус споруди, а з боку Ковча триває влаштування буронабивних паль. Новий міст матиме три смуги руху, вело-пішохідну зону та світлофорне регулювання. Як повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, роботи планують завершити до листопада, хоча загальний термін — 11 місяців. Вартість проєкту — 106,8 млн грн, фінансування — за кредитні кошти.

Вулиця Мазепи: закрито 700 метрів, 7 автобусів змінили маршрути

Реконструкція Мазепи проходить у три етапи. Зараз активна фаза — на ділянці від Миколайчука до Пилипа Орлика (близько 700 метрів). Рух тут повністю перекрито. Після завершення вулиця отримає чотири смуги (дві — для громадського транспорту), велодоріжки з обох боків, острівці безпеки та нове освітлення. Через перекриття змінено рух автобусів №7, №12, №17, №31, №34, №41, №46, №51, №55а, №56а та №84. Приватний транспорт може об'їхати через Орлика — Миколайчука або Тичини — Хвильового, вантажний — через проспект Чорновола — Липинського — Богдана Хмельницького.

Вулиця Городоцька: 2 км ремонту без повного перекриття

З 6 серпня розпочався поточний ремонт Городоцької на відрізку від Виговського до Скнилівського шляхопроводу (2 км). Повного перекриття немає — рух організовано за тимчасовою схемою. За час робіт планують оновити понад 42 тис. м² верхнього шару асфальту, замінити нижній шар на окремих ділянках та підняти люки до проєктного рівня. Виконавець — ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл». Завершити ремонт обіцяють до початку навчального року.

Вулиця Кубійовича: бруківку перекладають, рух тимчасово двосторонній

Із 13 липня на Кубійовича закрито ділянку від Снопківської до площі Вишиваного (180 метрів). Тут повністю перекладають бруківку, а на решті вулиці тимчасово запровадили двосторонній рух. У межах проїжджої частини також облаштують смугу з рівнішим покриттям для велосипедистів.

Як об'їхати ремонти: практичні поради водіям

Щоб уникнути заторів, водіям радять заздалегідь планувати маршрути. Для об'їзду Стрийської в години пік варто використовувати Княгині Ольги або Наукову. Замість Залізничної можна скористатися Городоцькою або Шевченка (але враховуйте ремонт на самій Городоцькій). Для об'їзду Мазепи легковому транспорту найзручніше через Орлика — Миколайчука. Водіїв також просять зважати на зміни в роботі громадського транспорту та за можливості користуватися альтернативними видами пересування — велосипедом або електротранспортом, маршрути якого не зачеплені ремонтами.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: яку ціну доведеться заплатити.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: які варіанти доступні для жителів.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: як змінилася ціна.