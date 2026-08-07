З вересня учні комунальних шкіл Житомирської області отримуватимуть безкоштовні сніданки — міськвиконком затвердив новий порядок харчування, який повністю звільняє батьків від оплати.

Житомирщина приймає важливі державні візити — тим часом місцева влада ухвалила рішення, яке безпосередньо торкнеться кожної родини зі школярами: з вересня учні комунальних закладів освіти Житомирської громади отримуватимуть безкоштовні сніданки.

Відповідне рішення ухвалили 5 серпня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Як повідомляє Житомир.info, раніше в громаді діяв принцип співфінансування 70/30, де 70% вартості покривав державний бюджет, а 30% сплачували батьки. Тепер продукти харчування закуповують за рахунок державної субвенції, а решту витрат бере на себе міський бюджет.

Скільки коштуватиме сніданок для учня

Вартість безкоштовного сніданку залежить від вікової групи школяра. Для учнів 1–4 класів місто встановило ціну 48,25 грн на одну порцію. Учні 5–9 класів отримуватимуть сніданок за 56,87 грн — більша порція пояснюється іншою віковою категорією. Для старшокласників 10–11 класів вартість сніданку становитиме 60,02 грн.

«Ми розділили цю вартість на субвенцію і на місцевий бюджет», — пояснила заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко. За її словами, рішення про безкоштовні саме сніданки, а не обіди, ухвалили з урахуванням наявного фінансування.

Обіди для груп продовженого дня: хто платитиме

Для учнів початкових класів, які відвідують групи продовженого дня, міськвиконком також підвищив вартість обідів — тепер вона становить 53,10 грн. При цьому діти пільгових категорій отримуватимуть обід безкоштовно, за рахунок місцевого бюджету. Решта батьків сплачуватимуть повну вартість.

«Хочу звернути увагу, що якщо діти відвідують групу продовженого дня і належать до пільгових категорій, вони будуть харчуватися за рахунок місцевого бюджету. Тобто пільгова категорія, яка відвідує групу продовженого дня, харчується вдруге безкоштовно», — наголосила Світлана Ковтуненко.

Харчування в початкових класах на базі дитсадків

Окремий порядок затвердили для початкових класів, які працюють на базі закладів дошкільної освіти. У Житомирській громаді таких чотири класи плюс один — на базі ЗДО №38 для ліцею №21 та ще чотири — на базі ЗДО №34 для ліцею №31. Для них вартість сніданку встановили на рівні 37,12 грн.

Обіди для цих учнів — 40,84 грн — безкоштовні лише для пільгових категорій, решта батьків сплачують самостійно. Вечеря для всіх дітей коштуватиме 17,39 грн і повністю покривається батьківською платою.

Скільки грошей виділили на безкоштовне харчування

На забезпечення безкоштовного харчування школярів упродовж перших чотирьох місяців навчального року Житомирська громада отримала з державного бюджету 79 мільйонів гривень субвенції. Ще 34 мільйони гривень на ці потреби передбачили в міському бюджеті. Загальний бюджет програми на вересень–грудень становить 113 млн грн.

Раніше, 1 липня 2026 року, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про розподіл 7 млрд 447 млн грн субвенції місцевим бюджетам на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на вересень–листопад. Житомирська область з цих коштів отримає 331 млн 163 тис. грн. У березні уряд також оновив правила: скасував фіксоване співфінансування 70/30, а кошти субвенції дозволив витрачати виключно на закупівлю продуктів.

Хто належить до пільгових категорій

Безкоштовне дворазове харчування (сніданок + обід) передбачене для учнів пільгових категорій, які відвідують групу продовженого дня. До таких категорій належать діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій та діти загиблих захисників. Повний перелік пільгових категорій батьки можуть уточнити безпосередньо у своєму навчальному закладі або в департаменті освіти Житомирської міської ради.

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