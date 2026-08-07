С сентября ученики коммунальных школ Житомирской области будут получать бесплатные завтраки — горисполком утвердил новый порядок питания, который полностью освобождает родителей от оплаты.

Житомирская область принимает важные государственные визиты — тем временем местные власти приняли решение, которое напрямую коснется каждой семьи со школьниками: с сентября ученики коммунальных учреждений образования Житомирской громады будут получать бесплатные завтраки.

Соответствующее решение приняли 5 августа на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета. Как сообщает Житомир.info, ранее в громаде действовал принцип софинансирования 70/30, где 70% стоимости покрывал государственный бюджет, а 30% оплачивали родители. Теперь продукты питания закупаются за счет государственной субвенции, а остальные расходы берет на себя городской бюджет.

Сколько будет стоить завтрак для ученика

Стоимость бесплатного завтрака зависит от возрастной группы школьника. Для учеников 1–4 классов город установил цену 48,25 грн за одну порцию. Ученики 5–9 классов будут получать завтрак за 56,87 грн — большая порция объясняется другой возрастной категорией. Для старшеклассников 10–11 классов стоимость завтрака составит 60,02 грн.

«Мы разделили эту стоимость на субвенцию и на местный бюджет», — объяснила заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко. По ее словам, решение о бесплатных именно завтраках, а не обедах, приняли с учетом имеющегося финансирования.

Обеды для групп продленного дня: кто будет платить

Для учеников начальных классов, посещающих группы продленного дня, горисполком также повысил стоимость обедов — теперь она составляет 53,10 грн. При этом дети льготных категорий будут получать обед бесплатно, за счет местного бюджета. Остальные родители будут оплачивать полную стоимость.

«Хочу обратить внимание, что если дети посещают группу продленного дня и относятся к льготным категориям, они будут питаться за счет местного бюджета. То есть льготная категория, которая посещает группу продленного дня, питается второй раз бесплатно», — подчеркнула Светлана Ковтуненко.

Питание в начальных классах на базе детсадов

Отдельный порядок утвердили для начальных классов, работающих на базе учреждений дошкольного образования. В Житомирской громаде таких четыре класса плюс один — на базе ЗДО №38 для лицея №21 и еще четыре — на базе ЗДО №34 для лицея №31. Для них стоимость завтрака установили на уровне 37,12 грн.

Обеды для этих учеников — 40,84 грн — бесплатны только для льготных категорий, остальные родители платят самостоятельно. Ужин для всех детей будет стоить 17,39 грн и полностью покрывается родительской платой.

Сколько денег выделили на бесплатное питание

На обеспечение бесплатного питания школьников в течение первых четырех месяцев учебного года Житомирская громада получила из государственного бюджета 79 миллионов гривен субвенции. Еще 34 миллиона гривен на эти нужды предусмотрели в городском бюджете. Общий бюджет программы на сентябрь–декабрь составляет 113 млн грн.

Ранее, 1 июля 2026 года, Кабинет Министров принял постановление о распределении 7 млрд 447 млн грн субвенции местным бюджетам на питание учащихся учреждений общего среднего образования на сентябрь–ноябрь. Житомирская область из этих средств получит 331 млн 163 тыс. грн. В марте правительство также обновило правила: отменило фиксированное софинансирование 70/30, а средства субвенции разрешило тратить исключительно на закупку продуктов.

Кто относится к льготным категориям

Бесплатное двухразовое питание (завтрак + обед) предусмотрено для учащихся льготных категорий, посещающих группу продленного дня. К таким категориям относятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей, дети участников боевых действий и дети погибших защитников. Полный перечень льготных категорий родители могут уточнить непосредственно в своем учебном заведении или в департаменте образования Житомирского городского совета.

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