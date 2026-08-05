Подорожание проезда в Киевской области было поддержано единогласно из-за экономической ситуации, расходов перевозчиков и потребностей общины.

Подорожание проезда в Киевской области официально было введено в Белой Церкви после решения исполнительного комитета о пересмотре тарифов на городские пассажирские перевозки, сообщает Politeka.net.

Теперь стоимость одной поездки автобусом составляет 25 гривен, тогда как проезд в троллейбусе стоит 12 гривен.

Решение было принято после обсуждения с участием депутатов, представителей общины и жителей города. По результатам консультаций новые тарифы поддержали, отметив, что они отвечают современным экономическим условиям.

В городских властях объяснили, что необходимость пересмотра стоимости проезда возникла из-за увеличения расходов перевозчиков. Больше всего на себестоимость перевозок повлияли удорожание горючего, затраты на ремонт и техническое обслуживание транспорта, а также другие производственные расходы.

По словам представителей горсовета, подорожание проезда в Киевской области стало необходимым для обеспечения стабильной работы общественного транспорта и сохранения действующей маршрутной сети. В мэрии отмечают, что дальнейшая отсрочка пересмотра тарифов могла бы отрицательно сказаться на качестве транспортных услуг.

Проект решения члены исполнительного комитета поддержали единогласно, а обновленные тарифы начали действовать на следующий день после их официального утверждения.

Жителям Белой Церкви рекомендуют учитывать новую стоимость проезда при планировании ежедневных поездок, а также следить за сообщениями местных властей о возможных изменениях в работе общественного транспорта.

В городском совете добавляют, что в дальнейшем ситуацию будут анализировать с учетом экономической ситуации, расходов перевозчиков и нужд общества, чтобы при необходимости своевременно реагировать на изменения.

Источник: Эспрессо

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.