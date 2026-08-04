Украинские пенсионеры имеют право на целый ряд льгот — от возрастных надбавок до бесплатного проезда и скидок на коммунальные услуги. Однако далеко не все знают о своих правах и теряют тысячи гривен ежемесячно.

Государство расширяет программы денежной поддержки украинцев — в том числе и для наиболее уязвимых категорий населения. Пенсионеры в Украине имеют право на целый ряд льгот, однако из-за нехватки информации многие ими не пользуются и ежемесячно теряют значительные суммы.

Как сообщает ТСН, в августе 2026 года для пожилых людей продолжают действовать возрастные надбавки, бесплатный проезд в транспорте, скидки на коммунальные услуги, бесплатные лекарства по рецепту, освобождение от земельного налога и ряд других преференций. Рассказываем о каждой из них подробнее.

Возрастные надбавки: кому сколько доплачивают

После достижения 70 лет пенсионеры автоматически получают ежемесячную доплату. Ее размер зависит от возраста: после 70 лет — 300 гривен, после 75 лет — 456 гривен, а после 80 лет — 570 гривен. Важный нюанс: надбавка начисляется только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривни. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно — Пенсионный фонд назначает выплату автоматически.

Бесплатный проезд: какой транспорт доступен

Согласно постановлению правительства №354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования», пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Льгота распространяется на трамваи, троллейбусы, городские автобусы и пригородные электрички. В городах с электронной системой учета поездок может понадобиться транспортная карта или электронный билет.

В то же время бесплатный проезд не действует на междугородних автобусах, поездах дальнего следования и в метрополитене — если пассажир не имеет специальной льготной карты.

Коммунальные скидки: от 50% до 100%

Для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены существенные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Участники боевых действий и члены их семей получают скидку 75%, отдельные категории ветеранов войны с инвалидностью — 100%, а члены семей погибших ветеранов — 50%. Большинство же пенсионеров может оформить жилищную субсидию, размер которой определяют индивидуально в зависимости от доходов и состава семьи.

Отдельная льгота действует для пенсионеров, которые не менее трех лет работали в образовании, медицине, культуре или фармацевтической сфере в сельской местности и продолжают там проживать. Им государство компенсирует 100% расходов на газ или твердое топливо.

Бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства"

Пенсионеры имеют право на получение части лекарственных средств по рецепту врача бесплатно или со скидкой. Актуальный перечень препаратов и тип возмещения можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а также на портале Минздрава. Министерство здравоохранения планирует расширять программу — в реестр регулярно добавляют новые препараты.

Земельный налог, парковка и другие бонусы

Согласно статье 281.1 Налогового кодекса, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога в пределах установленных норм — речь идет о приусадебных участках, садах и огородах. Кроме того, пожилые люди могут бесплатно парковать автомобиль на платных парковках, получить 50% скидки при страховании авто (при условии, что двигатель до 2500 куб. см или это электромобиль мощностью до 100 кВт), а также бесплатную первичную юридическую консультацию.

Пенсионеры-предприниматели (ФОП) дополнительно освобождены от уплаты единого социального взноса за себя и также сохраняют право на бесплатный проезд и земельные льготы.

Как оформить льготы

Большинство государственных льгот оформляют через Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно тремя способами:

лично обратиться в отделение ПФУ;

подать заявление через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн — через веб-портал ПФУ или портал "Дія".

Для оформления жилищной субсидии достаточно подать заявление и декларацию о доходах через "Дію", ЦНАП или лично в ПФУ. Для бесплатного проезда в транспорте нужно только пенсионное удостоверение — никаких дополнительных документов не требуют.

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