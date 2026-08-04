Во вторник, 5 августа, жителям двух жилых домов в Житомире придется заранее позаботиться о запасе воды. Коммунальное предприятие «Житомирводоканал» анонсировало временное прекращение водоснабжения по конкретным адресам.
Как сообщает издание «Житомир-Онлайн» со ссылкой на КП «Житомирводоканал», отключение начнется в 9:00. Воды не будет по следующим адресам:
- улица Ивана Кочерги, 6;
- улица Святослава Рихтера, 2.
Причина ограничений — подключение нового насосного оборудования на одной из повысительных насосных станций города. Это плановые технические работы, направленные на улучшение работы системы водоснабжения в этом районе Житомира.
Когда восстановят воду
Коммунальщики не уточнили точное время завершения работ и восстановления водоснабжения. Именно поэтому жителям указанных домов советуют заранее сделать необходимый запас воды — как для питьевых нужд, так и для хозяйственных. Опыт предыдущих подобных работ показывает, что обычно водоснабжение восстанавливают в течение дня, однако все зависит от сложности монтажа оборудования.
Следить за оперативной информацией о ходе работ можно в официальных каналах КП «Житомирводоканал» в Telegram, Facebook и Viber.
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