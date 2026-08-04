КП «Житомирводоканал» предупредило о временном прекращении водоснабжения в двух жилых домах — работы начнутся утром, а время восстановления пока неизвестно.

Во вторник, 5 августа, жителям двух жилых домов в Житомире придется заранее позаботиться о запасе воды. Коммунальное предприятие «Житомирводоканал» анонсировало временное прекращение водоснабжения по конкретным адресам.

Как сообщает издание «Житомир-Онлайн» со ссылкой на КП «Житомирводоканал», отключение начнется в 9:00. Воды не будет по следующим адресам:

улица Ивана Кочерги, 6 ;

; улица Святослава Рихтера, 2.

Причина ограничений — подключение нового насосного оборудования на одной из повысительных насосных станций города. Это плановые технические работы, направленные на улучшение работы системы водоснабжения в этом районе Житомира.

Когда восстановят воду

Коммунальщики не уточнили точное время завершения работ и восстановления водоснабжения. Именно поэтому жителям указанных домов советуют заранее сделать необходимый запас воды — как для питьевых нужд, так и для хозяйственных. Опыт предыдущих подобных работ показывает, что обычно водоснабжение восстанавливают в течение дня, однако все зависит от сложности монтажа оборудования.

Следить за оперативной информацией о ходе работ можно в официальных каналах КП «Житомирводоканал» в Telegram, Facebook и Viber.

Ранее портал Politeka сообщал, в Кировоградской области введены многочасовые графики отключения света на 5 и 6 августа.

Также наш портал информировал, графики отключения света на 5 августа будут действовать много часов подряд в Винницкой области.