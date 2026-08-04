Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев квартир и частных домов, которые готовы безвозмездно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, пишет Politeka.net.

Для переселенцев открыты несколько вариантов размещения с разными условиями проживания.

Теперь желающие могут выбрать отдельные комнаты или целые дома, оборудованные всем необходимым для повседневной жизни. Перед заселением рекомендуют заранее обсудить с хозяевами сроки пребывания, бытовые вопросы и возможные дополнительные расходы.

Одно из актуальных предложений расположено в Киеве по улице Осенней. Одинокой женщине с ребенком готовы предоставить отдельную комнату в двухкомнатной квартире. Отель меблирован, оснащен бытовой техникой, имеет два санузла и просторную кухню-гостиную. Арендную плату не взимают, однако будущему жильцу необходимо компенсировать половину стоимости коммунальных услуг. Рядом работают школы и детские сады.

Еще один вариант доступен в селе Макеевка Белоцерковского района. Владельцы предлагают дом с мебелью, газоснабжением, водой, интернетом, необходимой техникой и альтернативным отоплением. Оплачивать нужно только коммунальные услуги. В то же время хозяева просят помогать 72-летнему пенсионеру по повседневным делам.

Кроме того, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают и в Вышгородском районе. Там доступна отдельная комната в сельском доме для одинокой женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Дом обеспечен всем необходимым, а от будущей жительницы ожидают только посильной помощи пожилой хозяйке.

Перед переездом специалисты советуют внимательно проверить условия проживания, уточнить возможный срок и убедиться, что объявление остается актуальным. Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому с обращением к владельцам лучше не медлить.

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