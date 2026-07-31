Прогноз погоды в Киеве на август помогает жителям подробнее спланировать свои дела.

Прогноз погоды в Киеве на август свидетельствует, что в последний месяц лета принесет столице преимущественно сухие, солнечные дни и комфортное тепло без резких погодных изменений, пишет Politeka.net.

По предварительным метеорологическим расчетам, дневные показатели большую часть периода будут держаться в пределах +26…+30 градусов. В темное время суток воздух будет охлаждаться до +14…+20, что создаст благоприятные условия для прогулок и отдыха.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

Первые десять дней начнутся жарко. На старте месяца столбики термометров поднимутся до +29…+30, затем ожидается кратковременное ослабление тепла. Самое заметное понижение температуры прогнозируют 8 августа, а 10 числа возможен дождь, который временно освежит воздух.

Прогноз погоды в Киеве на август также указывает, что вторая декада станет самой изменчивой. В начале этого отрезка возможны осадки и короткое похолодание до +19…+23 днем. Уже после 13 августа солнце будет снова преобладать, а максимальные значения будут достигать +29…+30.

Последняя треть месяца по прогнозам порадует стабильными условиями. Дневная температура будет +26…+30, ночная — +16…+19. Лишь 26 августа ожидается непродолжительное понижение до +22, после чего теплая погода скоро вернется.

Синоптики отмечают, что затяжные дожди в конце лета не предполагаются. Большинство дней пройдет с солнечной или переменной облачностью, поэтому август станет удачным периодом для отпусков, путешествий и отдыха под открытым небом.

Метеорологи советуют следить за обновлениями прогнозов, ведь погодные условия могут корректироваться поближе к конкретным датам.

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