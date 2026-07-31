В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области на 1 августа 2026 будут применяться специальные графики отключения света.

Графики отключения света в Киевской области на 1 августа связаны с субботним проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Энергетики ДТЭК «Киевские региональные сети» будут выполнять техническое обслуживание оборудования и модернизацию отдельных участков сетей. Такие мероприятия проводятся по повышению надежности электроснабжения, уменьшению риска аварий и обеспечению стабильной работы энергосистемы.

По данным ДТЭК, графики отключения света в Киевской области на 1 августа охватят село Мартусивка. С 09:00–19:00 часов электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей по следующим адресам:

Садова: 1; 18; 19; 9

Чубынського: 13; 33; 42

Кроме того, в этот же день с 09:00 до 19:00 ремонтные работы будут проводиться в селе Ревне. Поэтому отдельные дома временно останутся без электроэнергии по следующим адресам:

Борыспильська: 1; 10; 16А; 2; 20; 2-А; 6; 62; 7А; 8; 86

Брыгадна: 11; 15; 17; 2; 27; 3; 4; 5; 6

Будивельныкив: 1; 11; 13; 15; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 5; 7; 9

Вышнева: 11; 17; 19; 2; 3; 41/Волошкова; 5; 6; 9

Волошкова: 29; 33; 35; 37

Дружбы: 6

Квартальна: 1; 1/2; 10; 13; 14А; 15/2; 15/40; 15/4А; 17; 18; 20/1; 21; 27; 3; 4; 5; 5/1А; 5А/17; 6; 9

Кыивська: :0145; :0175; 11; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 34; 37; 48; 5

Малынова: 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 35; 7; 8

Медова: :0082; 1; 3; 7; 9

Мыру: 12; 20; 22; 28; 28А; 2А; 5; 9; Б/Н; ТП-951/Л-3 оп.12

Молодижна: :0008; :0058; :0060; :0061; :0062; 14; 2; 3; 4; 5; 9

Новонаризна: 0201; 1; 15; 30; 8В

Новопрорізна: 1; 14; 5; 6; 7; 9А

Новоселив: 16; 17; 2; 20; 26; 30; 35; 38; 40; 9

П. Зубаня: 10; 13; 15; 17; 19; 1А; 2; 23; 3; 5; 8

Паркова: :0093; 32; 34; 37; 44

Персыкова: 1; 14; 16; 17; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 29; 30; 33; 35; 4; 5

Полунычна: 1; 13; 14; 17; 18; 2; 21; 22; 23; 30; 32; 36; 39; 4; 5; 8; 9

Польова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19А; 1А; 2; 2А; 2Б; 4; 5; 6; 7; 9

Райдужна: 13; 15; 3

Садова: 10; 105; 106; 11; 110; 111; 112; 114; 12; 122; 129; 13; 131; 133; 14; 143; 145; 149; 15; 152; 155; 158; 159; 15А; 16; 168; 169; 17; 173; 174; 175; 18; 182; 184; 186; 19; 194; 2; 201; 209; 21; 210; 211; 212; 214; 217; 218; 22; 224; 300; 305; 316; 323; 338; 35; 37; 39; 4; 40; 42; 46; 6; 69; 7; 71; 79; 88; 9; 95; 97

Смарагдова: 13; 15; 19; 21; 25; 27; 28; 29; 3; 32; 32А; 36; 40; 43; 7; 9

Смородынова: 13; 15; 17; 2; 21; 23; 25/ТП-1585; 27/ТП-1585; 29; 31; 4; 5; 6; 6А; 9

Соборна: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 19Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 32А; 33; 33А; 34; 35; 36; 36А; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 51Б; 53; 55; 57; 59; 5А; 6; 61; 63; 65; 65А; 67; 69А; 7; 71; 73; 75; 77; 79; 9

Солидарности: 11; 2; 7

Сонячна: 1; 1/1; 10; 11; 12; 12А; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 24-А; 26; 28; 3; 34; 40; 42; 44; 5; 6; 7; 8

Соснова: 14; 16; 18; 26; 6

Столычна: 0070; 13; 20; 25; 27; 3; 35; 37; 39; 5

Украинська: 1; 10; 11; 12; 13; 15А; 16А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна: 11; 17; 20; 22; 36; 39; 42; 44; 5; 50

Шевченка: 1; 1/1; 10; 11А; 12; 13; 14; 15; 16А; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 3А; 4; 40; 40А; 41; 42; 43; 44; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 9Б; 9В; 9Г

Шкильна: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18А; 18-В; 18-Г; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 26А; 28; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 40; 42; 45; 46; 5/1; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15; 5/16; 5/17; 5/18; 5/20; 5/21; 5/3; 5/4; 5/5; 5/7; 52; 6; 7; 8; 8/9; 8А; 8Б; 8Г; 9; 9/11; 9/19; 9/6; 9/8; 9/9; АМБУЛ.

Щаслыва: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 2; 20; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 7-Б; 8; 9; 9А

Яблунева: 1; 12; 16; 18; 22; 24; 28; 42; 8

Ягидна: 10/кв.1; 10/кв.2; 10/кв.3; 10/кв.4; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 25; 25/Лисовый; 27; 3; 30; 31; 37; 39; 5

пров. Райдужный: 1; 10; 17; 18; 19; 2; 2А; 2-Б; 3; 3А; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; ПРОВ.4-Б.

Источник: Гірська сільська рада

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.