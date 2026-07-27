Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области с 1 августа также коснется многих.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области с 1 августа коснется жителей Переяславской общины, где исполнительный комитет принял новые расценки на управление бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение вступит в силу с 1 августа 2026 года.

Документ утвердили после обращения предприятия «Переяслав Строй», определенного исполнителем работ по сбору и перевозке твердых бытовых отходов. Перед принятием провели необходимые экономические расчеты, а также учли выводы профильной комиссии.

Для жителей общины установлена ​​стоимость услуги на уровне 399 гривен за кубический метр. По утвержденной норме накопления мусора плата будет составлять 72 гривны ежемесячно с одного человека.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области с 1 августа также коснется предприятий и бюджетных учреждений. Для этой категории потребителей утверждена оплата в размере 459 гривен за кубический метр.

Одновременно исполком отменил предыдущие решения, которые регулировали оплату обращения с отходами и действовали раньше. После введения новых расценок, именно они станут основой для дальнейших начислений.

Городской совет поручил обнародовать принятый документ на официальном ресурсе общества. Отдельно предприятие, предоставляющее сервис, должно уведомить всех потребителей об изменении стоимости в сроки, определенные действующим законодательством.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя городского головы, ответственного за деятельность исполнительных органов. В местных властях отмечают, что пересмотр проведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами.

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