Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области может быть оформлена гражданами, нуждающимися в постороннем уходе за состоянием здоровья, сообщает Politeka.

Многие пожилые люди даже не догадываются, что имеют законное право на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Речь идет о специальной денежной помощи для пенсионеров в Киевской области, которая призвана компенсировать расходы по постороннему уходу и улучшить условия проживания одиноких граждан.

Такие начисления не производятся автоматически, поэтому людям следует заранее подготовить необходимые бумаги.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области составляет 1038 гривен ежемесячно. Эта сумма выплачивается как доплата по уходу и предназначена для наиболее возрастных жителей.

Основными критериями для назначения такой поддержки является возраст более 80 лет и получение именно пенсии по возрасту. Если лицо получает другой вид обеспечения, оно не сможет претендовать на данную конкретную надбавку.

Важным условием является одинокое обитание человека. Гражданин не должен иметь трудоспособных родственников, которые согласно действующему законодательству обязаны его содержать.

Кроме возрастного ценза и семейного положения, данная выплата требует медицинского подтверждения состояния здоровья.

В частности, претендент должен получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Процедура оформления выплаты начинается с визита к врачу и прохождению медицинского обследования.

После получения соответствующего заключения ЛКК необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. К заявлению следует добавить паспорт, декларацию о доходах и медицинских документах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: как усложнилась ситуация.

Также Politeka сообщала, Где платят до 40 тысяч гривен: работа для пенсионеров в Киеве.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: какие условия получения.