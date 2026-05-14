Подорожание проезда в Киеве стало одной из самых обсуждаемых тем среди жителей столицы, сообщает Politeka.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отмечают, что все подготовительные шаги с их стороны завершены.

Коммунальные предприятия КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» уже предоставили необходимые расчеты по себестоимости перевозок.

Теперь эти документы прорабатываются в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, где должны вывести окончательную цифру для пассажиров.

Процесс пересмотра стоимости поездок продолжается, и власти уверяют, что информация будет обнародована согласно процедурам.

Подорожание проезда в Киеве прокомментировала директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

По ее словам, обращения от транспортников сейчас находятся на этапе проработки в соответствии с нормативными требованиями законодательства Украины.

Как только управленческое решение будет принято, результаты рассмотрения опубликуют в официальные сроки.

Для киевлян это означает, что запуск процедуры изменения тарифов начнется сразу же после появления соответствующего проекта распоряжения.

Подорожание проезда в Киеве, вероятно, придется на летние месяцы, поскольку именно на этот период обычно приходятся этапы пересмотра городских цен.

Пока горожане продолжают пользоваться транспортом по старому тарифу 8 гривен за одну поездку. В КГГА также рассматривают варианты внедрения единого билета и скидок при покупке поездок крупными партиями.

Согласно документам транспортных предприятий, реальная стоимость одной поездки в метро на сегодняшний день превышает 64 грн. Что касается наземного транспорта, то там себестоимость составляет 44 грн. за одну поездку.

Конечная цена в проекте распоряжения, который скоро появится на сайте администрации, будет зависеть от того, какую часть расходов город сможет покрыть из бюджета.

Источник

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.