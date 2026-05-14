Основная цель гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве состоит в улучшении качества жизни подопечных, поддержке их физического и психологического состояния.

В Киеве для пенсионеров и других людей, нуждающихся в поддержке, продолжает действовать гуманитарная программа помощи от Каритас, пишет Politeka.net.



Как отмечают в организации, поддержка реализуется в рамках направления «Догляд вдома». Программа предусматривает комплексный подход к помощи пожилым людям, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и другим уязвимым категориям населения.

Основная цель инициативы — в сложное время не оставить самих и улучшение качества жизни подопечных, поддержка их физического и психологического состояния, а также создание условий, при которых люди могут дольше оставаться в собственном доме и привычной среде, не требуя переезда в специализированные учреждения.

В рамках программы пенсионерам в Киеве оказывают денежную поддержку в ведении домашнего хозяйства. Речь идет о закупке и доставке продуктов питания, медикаментов, бытовых и хозяйственных товаров, приготовлении пищи, уборке жилья и помощи с оплатой коммунальных услуг.

Отдельное направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве касается поддержки людей, которые испытывают трудности с самообслуживанием, а также семей, где воспитываются дети с инвалидностью. Социальные работники помогают с выполнением базовых гигиенических процедур – купанием, умыванием, переодеванием, кормлением, уходом за волосами, заменой постельного белья и другими ежедневными потребностями.

Кроме бытовой помощи, специалисты организации способствуют взаимодействию с медицинскими, социальными и коммунальными службами. В частности, могут вызвать врачей, организовать транспортировку, получить необходимые справки, оформить документы, подать заявления или обращения для получения социальных услуг.

В рамках программы также проводится обучение навыкам самообслуживания для людей с инвалидностью и лиц, потерявших часть бытовых навыков из-за возраста или состояния здоровья. Речь идет о помощи в восстановлении обыденных умений, необходимых для самостоятельной жизни.

Отдельное внимание уделяется обеспечению техническими средствами реабилитации. Подопечным помогают получить колёсные кресла, ортезы, протезы, тростники и другие средства. Также специалисты учат правильному пользованию таким оборудованием.

Важной составляющей программы остается психологическое содействие. Для людей организуют общение, беседы, эмоциональную разгрузку и способствуют получению профессиональных консультаций психологов.

