Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области продолжают предоставлять неравнодушные жители, которые открывают собственные дома и квартиры для людей, вынужденных покинуть родные дома из-за войны, сообщает Politeka.

Об этом сообщает платформа « Допомагай », где регулярно появляются новые предложения временного проживания.

В настоящее время доступны несколько вариантов размещения в разных районах региона. Условия разнятся в зависимости от локации, однако большинство владельцев предлагают проживание без арендной платы.

В Переяславском районе готовы поселить женщину или мать с ребенком в возрасте от трех лет. Для проживания доступна отдельная комната в частном доме с кухней, санузлом и базовыми бытовыми условиями. От жителей ожидают только пособия по ежедневным домашним делам.

Еще один вариант расположен в поселке Боровая Фастовщины. Там ищут человека для совместного проживания с пожилой женщиной. Дом оборудован техникой, имеет отопление и стабильный интернет. По словам владельцев, главным условием есть общение и присутствие рядом.

В селе Макеевка Белоцерковского района переселенцам предлагают отдельное здание с мебелью, бытовой техникой и несколькими видами отопления. Вода подается из скважины. Жители оплачивают только коммунальные услуги и помогают пожилому хозяину в повседневных вопросах.

Специалисты отмечают, что именно благодаря таким инициативам Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается важной поддержкой для семей, которые ищут безопасное место жительства после эвакуации.

Эксперты также советуют перед переездом подробно обсуждать условия проживания, бытовые обязанности и возможные дополнительные расходы во избежание недоразумений в дальнейшем.

