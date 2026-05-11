В Укрзализныце раскрыли новый график движения поездов из Киева и предупредили об отмене рейсов.

В Киеве временно вводят новый график движения ряда популярных поездов из-за продолжения ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Как сообщили в Kyiv City, обновление железнодорожной инфраструктуры продолжается с середины апреля, а новый этап работ повлияет на курсирование отдельных утренних и вечерних электропоездов в период с 12 по 16 мая.

В Укрзализныце предупреждают о новом графике движения поездов из Киева и о том, что часть рейсов на отдельных участках будет временно отменена, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения во время поездок по городу.

Наибольшие корректировки коснутся движения электричек с 12 по 15 мая. В эти дни на участке Святошино-Дарница через Вокзальную не будет курсировать утренний рейс Б02, который обычно отправляется в 5:38 и прибывает в 6:27.

Также временно будет поставлен на паузу А02 сообщением Святошино - Почайна, который курсирует в утренние часы с 5:44 до 6:09.

Кроме того, изменения будут касаться участка Радужный — Почайна. В указанный период не будет осуществляться А02 Радужный - Дарница, курсирующий с 6:18 до 6:36.

В вечернее время также произойдет ограничение движения. По направлению Дарница — Святошино через Вокзальную временно не будут ездить рейсы А24 и А25. Речь идет о поездах, которые отправляются из Дарницы в 21:46 и 22:46 соответственно.

Отдельно будет приостановлено движение рейса Б25 на участке Почайна - Святошино, который обычно курсирует с 22:04 до 22:28.

16 мая часть утренних ограничений также будет оставаться в силе. В частности, не будут ездить рейсы Б02 Святошино — Дарница, А02 Святошино — Почайная и А02 Радужное — Дарница.

В то же время отмечается, что все остальные поезда Kyiv City Express продолжат работу в штатном режиме и будут ездить в соответствии с действующим графиком.

