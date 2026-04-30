В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Киевской области на 1 мая.

Графики отключения света будут продолжаться в Киевской области из-за важных работ, которые будут проводить энергетики 1 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Длительные отключения света не дадут отдохнуть. Продолжается комплекс профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сетях. Именно поэтому вводят графики отключения света в Киевской области на 1 мая.

С 09:00 до 20:00 не будет света в селе Гоголив, однако ограничения будут продолжаться только по отдельным улицам:

Абрыкосова, Кыивська, Кильцева, Красыливська, М. Заньковецькои. М.Лагуновои, Польова, Требухивська, пров. Кыивськый, СТ "Прогрес".



01.05.2026 года, с 08:00 до 19:00 в городе Обухив будут выключать электричество. Ограничения носят плановый характер и охватывают следующие адреса:

Васылькивська — №1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 23, 27, 29, 2А, 3, 31, 4А, 4б, 5, 6, 7, 8

Вербова — №1, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21/2, 23, 3

Волошкова — №56

Зоряна — №1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/2, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кыивська — №15-Б

Козацькый шлях — №107Б, 10А, 37А, 6

Крынычна — №1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 5, 6, 7, 8, 9

Малышка — №18, 20, 22, 22/Б, 24, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 49 А, 53, 55, 57, 59, 61, 73, діл.49

Соборна — №1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 70/1, 83А, 9А

пров. Малышкивський — №20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 5, 7

пров. Парковый — №1

пров. Стусова Гора — №10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 5, 7, 8, 9.

Последние новости Украины:

