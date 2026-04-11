Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагается через платформу "Допомагай", сообщает Politeka.
Данный сервис объединяет объявления от людей, готовых предоставить проживание в безопасных условиях как в Украине, так и за ее пределами.
В первом варианте, который предлагается в Киеве, речь идет об отдельной комнате в частном доме с возможностью питания.
Это бесплатное жилье в Киевской области рассчитано на аккуратную и уравновешенную женщину со статусом ВПЛ, а также допускается проживание с ребенком в возрасте от 3 лет.
Отдельно отмечается, что предпочтение отдается женщинам в возрасте до 40 лет. В доме есть все базовые условия, в том числе вода, ванная, отдельный туалет и кухня, где можно самостоятельно готовить еду.
В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассматривается как возможность быстро найти временное решение для женщин и семей, нуждающихся в безопасном месте для проживания и базовых бытовых условиях.
Другой вариант доступен в селе Процев. Здесь предлагают проживание на закрытой территории с несколькими домами, где предусмотрен видеонаблюдение по периметру для дополнительной безопасности.
Условия включают две комнаты, отдельную кухню, санузел, душ, стиральную машину и доступ в интернет. Еще одно предложение представлено в селе Боровая Фастовского района.
Здесь предоставляется проживание в частном доме со всеми необходимыми условиями, в частности, санузлом, бытовой техникой и газовым отоплением.
Также есть стабильный интернет, альтернативные источники отопления и земельный участок. Дом расположен рядом с остановкой общественного транспорта.
