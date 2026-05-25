Новый график движения транспорта в Киеве начал действовать из-за ремонта трамвайной линии на улице Кирилловской, сообщает Politeka.

Временные ограничения для пассажиров будут продолжаться с 25 по 29 мая. В этот период городская инфраструктура будет работать в измененном режиме каждый день с 10:00 до 17:00.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, коммунальные службы планируют провести обновление рельсов, что повлияет на работу популярных трамвайных маршрутов под номерами 11, 12, 16 и 19.

На время проведения технических работ движение этих пассажирских составов организуется по значительно сокращенным схемам. Трамвай №11 будет ездить от улицы Иорданской только к улице Семена Скляренко.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать и для других рейсов. №12 будет курсировать от Пущи-Водицы до улицы Семена Скляренко, а трамвай №16 будет следовать от станции метро Героев Днепра до той же улицы Семена Скляренко.

№19 будет перевозить киевлян и гостей столицы от Контрактовой площади до остановки Стадион Спартак. Для удобства пассажиров и компенсации неудобств городские власти организуют альтернативное сообщение.

Между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко будет запущен временный автобусный маршрут №19Т.

Автобусы по направлению к площади Тараса Шевченко будут курсировать через улицу Спасскую, улицу Межигорскую, улицу Щекавицкую, улицу Константиновскую, улицу Еленовскую, улицу Кирилловскую, улицу Сырецкую, улицу Семена Скляренко, улицу Автозаводскую и улицу Полярную.

В обратном направлении этот дублирующий общественный транспорт будет двигаться через улицу Полярную, улицу Автозаводскую, улицу Семена Скляренко, улицу Сырецкую, улицу Кирилловскую, улицу Щекавицкую, улицу Константиновскую и Спасскую до конечной остановки на Контрактовой площади.

После ремонта путей новый график движения транспорта в Киеве отменят, а все указанные трамваи вернутся к привычному расписанию.

