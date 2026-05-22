Новый график движения поездов в Киеве заставил перевозчика скорректировать привычные маршруты городской электрички Kyiv City Express, сообщает Politeka.

Временные ограничения коснулись пассажиров городского и пригородного сообщения и это продлится до 27 июня 2026 года.

Главной причиной масштабных перемен стало стремление железнодорожников завершить финальный этап неотложных ремонтных работ на Северном мосту.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Kyiv City Express, проведение технических мероприятий на объекте вызвало остановку железнодорожного сообщения на важном участке между станциями Почайна и Радужный.

Из-за ремонтных работ на мосту новый график движения поездов в Киеве предусматривает стабильное курсирование рейсов городской электрички в часы пик с 30-минутным интервалом всего на полкольца от Святошино через Вокзальную в Дарницу и обратно.

Со станции Святошино электрички теперь отправляются с опозданием на 4 минуты относительно предварительного расписания.

На других участках городского кольца, в частности между станциями Почайна и Святошино, а также Радужный и Дарница, железнодорожники организовали движение рейсов с интервалом один раз в час.

Для продолжения поездки по городу пассажирам приходится пользоваться пересадками на промежуточных узлах. На станции Святошин из некоторых рейсов необходимо пересесть на другой подвижной состав, чтобы добраться до станции Почайна или продолжить движение в направлении Вокзальной.

Изменения затронули поезда направления Святошино-Почайна под номерами А02 со временем курсирования 5:44/6:09 и А15 со временем 14:44/15:09.

В обратном направлении Почайна - Святошино по обновленному времени ездят поезда Б13 с расписанием 12:04/12:28, Б16 со временем 15:04/15:28 и Б25 с курсированием 22:04/22:28.

Новый график движения поездов в Киеве повлиял на работу других станций городского кольца.

