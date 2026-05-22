Гуманитарная помощь в Киеве предоставляется в виде важных бесплатных услуг, доступных части пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

В рамках социальных программ в Украине продолжает действовать направление «Уход на дому», направленное на поддержку людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Его основная цель — обеспечить комплексную помощь гражданам, чтобы они могли дольше оставаться в привычной домашней среде, сохранять качество жизни и здоровья, а также избежать необходимости институционального ухода.

Речь идет не только о бытовой поддержке, но и о системной работе с человеком и его семьей, охватывающей различные сферы повседневной жизни.

Среди ключевых направлений гуманитарной помощи в Киеве – ведение домашнего хозяйства. Социальные работники могут способствовать приобретению и доставке продуктов питания, бытовых и хозяйственных товаров, медикаментов, а также помогают в приготовлении пищи, уборке жилья и оплате коммунальных услуг.

Отдельный блок услуг касается непосредственного ухода за пенсионером или ребенком с инвалидностью. Он включает помощь в выполнении базовых гигиенических процедур, таких как умывание, купание, переодевание, смена постельного белья, кормление, а также уход за гигиеной и общим состоянием человека.

Важной составляющей программы является содействие в взаимодействии с различными учреждениями и службами. Социальные работники помогают вызвать врачей, коммунальные или транспортные службы, сопровождают медицинские учреждения, а также способствуют в подготовке заявлений, справок и обращений. При необходимости они принимают участие в решении вопросов получения социальных выплат и других услуг.

Отдельное внимание уделено обучению навыкам самообслуживания, в частности, базовым бытовым действиям, позволяющим человеку быть более самостоятельным. Для лиц с инвалидностью также предусмотрено обучение пользованию техническими средствами реабилитации – протезами, ортезами, инвалидными колясками, тростями и другими устройствами.

Не менее важна психологическая поддержка в Киеве, которая включает индивидуальное общение, беседы, чтение, а также содействие в профессиональных консультациях психолога и мероприятиях эмоционального восстановления.

Кроме того, предоставляется информационная поддержка по вопросам социальной защиты, помощь в оформлении документов, содействие в доступе к бесплатной правовой помощи, а также натуральная помощь в виде необходимых вещей или средств поддержки.

