Ограничения движения транспорта в Киеве могут продлиться в случае ухудшения погодных условий.

Ограничение движения транспорта в Киеве будет введено на Северном мосту уже с 22 мая из-за проведения дорожных работ в направлении станции метро «Почайна», сообщает Politeka.

Изменения будут действовать с 12:00 22 мая до 19:00 25 мая.

На участке будут работать специалисты КП «Киевавтодоргород». Они будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие, поэтому проезд частично сузят.

При выполнении работ автомобили будут пропускать по крайней левой и крайней правой полосам. Водителей призывают заранее планировать маршрут, поскольку в часы пик возможно усложнение трафика.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации « Киевавтодор ».

Отдельно ограничение движения транспорта в Киеве может быть продлено в случае ухудшения погодных условий. В городской администрации отметили, что сроки ремонта будут зависеть от ситуации на дороге и технических возможностей подрядчиков.

В «Киевавтодоре» извинились горожан за временные неудобства и посоветовали пользоваться альтернативными путями сообщения на период обновления покрытия.

Кроме того, в Киеве также сообщалось о подорожании проезда.

Согласно проекту решения стандартный тариф за одну поездку может возрасти до 30 гривен.

Вместе с этим для людей, постоянно пользующихся подземкой и общественными маршрутами, планируют оставить более выгодные условия оплаты через транспортную карту.

В частности, пакет от 10 до 19 поездок будет стоить из расчета 28,90 гривны за билет. При пополнении на 20–29 поездок сумма уменьшится до 27,80 грн. Самый низкий показатель предусмотрен для 50 поездок – по 25 гривен за каждую.

Также в городе хотят ввести проездные в месяц. В таком случае средняя цена одной поездки составит около 23,3–23,6 грн.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.