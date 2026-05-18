Подорожчання проїзду в Києві може набути чинності вже з 15 липня 2026 року після завершення громадських консультацій та регуляторних процедур щодо оновлення тарифів у комунальному транспорті столиці, повідомляє Politeka.

Згідно з проєктом, базова вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень.

Водночас для пасажирів, які регулярно користуються метро й наземними маршрутами, передбачили систему знижок залежно від кількості поїздок на транспортній картці.

Так, при купівлі від 10 до 19 поїздок тариф складе 28,90 гривні. Для пакетів від 20 до 29 поїздок ціна знизиться до 27,80 гривні, а при поповненні на 50 поїздок — до 25 гривень за кожну.

Окремо планують запровадити місячні проїзні. У такому форматі середня вартість однієї поїздки складатиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Для студентів і школярів пільгові умови залишаться чинними. Студенти сплачуватимуть половину ціни місячного проїзного, а учні під час навчального року й надалі користуватимуться транспортом безкоштовно. У літній період для них діятиме знижка 75%.

Також у столиці хочуть впровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду в Києві пов’язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, оплату праці працівників і підтримку транспортної інфраструктури. Востаннє тарифи в столиці переглядали ще у 2018 році.

Пропозиції та зауваження до проєкту мешканці можуть подати до 1 червня 2026 року через офіційну міську платформу громадських обговорень.

Нагадаємо, що зараз вартість проїзду в Києві становить 8 гривень.

