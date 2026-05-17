Прогноз погоди з 18 по 24 травня у Києві базується на даних синоптичного ресурсу sinoptik.ua, який вказує на переважання хмарності протягом більшої частини тижня, повідомляє Politeka.

Як свідчить прогноз погоди на иждень з 18 по 24 травня у Києві, початок цього періоду буде відносно спокійним, проте вже з середини тижня у столиці очікується збільшення кількості опадів.

18 травня температурні показники вночі становитимуть близько +13°, а вдень повітря прогріється до +18°. Синоптики зазначають, що вдень можливий невеликий дощ.

Наступного дня, 19 травня, сонце буде з'являтися на небі вкрай рідко. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15°, а вдень очікується значне потепління до +25°. У другій половині дня містянам варто бути готовими до дрібного дощу.

20 травня також не порадує великою кількістю сонячного світла, адже з самого ранку небо затягнеться хмарами. Температура повітря продовжуватиме зростати, досягаючи вдень позначки +26°. Як і в попередні дні, пообіді прогнозується дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 травня у Києві передбачає, що 21 травня ранок буде нетипово безхмарним та ясним.

Проте вже до полудня ситуація зміниться, і хмари знову вкриють небо столиці. Температура вдень становитиме +25°, а після обіду можливі невеликі опади.

22 травня повітря прогріється до +25°, але всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Вологість повітря у ранкові години досягатиме 90%.

23 та 24 травня пройде під щільною хмарністю. Хоча ранок суботи та неділі може бути сонячним, вже до середини дня небо затягнеться.

Температура вдень коливатиметься від +20° до +24°. У ці дні і вдень, і ввечері очікуються дощі, тому киянам, які планують відпочинок на природі, варто врахувати цей фактор.

