Енергетики пояснюють, що графіки відключення світла у Київській області на 17 травня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання.

Графіки відключення світла у Київській області на 17 травня через проведення профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Енергетики пояснюють, що графіки відключення світла у Київській області на 17 травня вводяться з метою підвищення надійності електропостачання, проведення технічного обслуговування мереж та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому. Планові роботи триватимуть упродовж дня та охоплять десятки адрес у кількох населених пунктах регіону.

17.05.2026 з 09:00 до 20:00 години вимикатимуть електрику в селі Карапиші. Світло зникне через профілактичні роботи в електромережах. Обмеження торкнуться:

вулиця Незалежності — 89А

17.05.2026 з 08:30 до 20:00 години вимикатимуть електрику у місті Переяслав. Обмеження будуть тривати на таких вулицях:

Гаяринська — 2, 6

Велика Підвальна — 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33А, 33Б, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 66, 68, 68Б, 68В, 68Г, 68-к, 70, 70А, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90Б, 92, 94

Забаштна — 16, 18, 19, 21

Ламана — 1, 1А___1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 9, 10, 11А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 22

Мала Підвальна — 13, 15, 17, 19А, 21, 26, 32, 34, 38, 44А, 44Б, 46, 48, 50

Фабрична — 7

Шевченка Тараса — 40

Гаяринський пров. — 2

Києвобрамський пров. — 1, 1а, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А

Ломаний пров. — 1, 10, 2А, 2Б, 3А, 4, 5, 6, 7, 8

Малопідвальний пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Рози Люксембург пров. — 7

Семінарський пров. — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: як ускладнилася ситуація.

Також Politeka повідомляла, Де платять до 40 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Києві.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області: які умови отримання.