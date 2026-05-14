Прогноз погоди з 15 по 24 травня у Києві базується на метеорологічних даних сервісу sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

Як зазначають метеорологи, 15 травня небо майже весь день буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме +10°С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20°С.

16 травня хмари закриють небо з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Температурні показники вночі будуть на рівні +11°С, а вдень повітря прогріється до +19°С.

17 травня також пройде під хмарним небом. Вночі та вранці буде сухо при температурі +11°С та +14°С відповідно. Проте вдень у столиці розпочнеться дрібний дощ, який має закінчитися лише ближче до вечора.

Прогноз погоди з 15 по 24 травня у Києві вказує на продовження похмурої тенденції і 18 травня. Вдень можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора. Температура вдень зупиниться на позначці +18°С.

19 травня у столиці почнеться справжня спека. Сонце з’являтиметься рідко, а в другій половині дня знову піде дрібний дощ. Температура вночі складе +15°С, а вдень кияни відчують +25°С.

Аналогічна ситуація очікується і 20 травня, коли похмурий ранок перейде у дощовий вечір, а повітря прогріється до +26°С.

21 травня розпочнеться з безхмарного ранку, але вже в середині дня небо знову вкриється хмарами. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від +18°С вночі до +25°С вдень.

22 травня після обіду з’являться хмари і почнеться дощ, який триватиме до вечора. Повітря прогріється до +25°С.

Останні дні цього періоду будуть найбільш дощовими. Прогноз погоди у Києві на 23 та 24 травня передбачає ясні ранки, які швидко змінюватимуться похмурою погодою.

Удень і ввечері очікуються дощі. Температура повітря у ці дні становитиме близько +16°С вночі та до +24°С у денні години.

