З метою підвищення надійності електропостачання вводять планові графіки відключення світла у Київській області на 13 травня.

Графіки відключення світла триватимуть за десятками адрес у Київській області, що були заплановані на 13 травня, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Вводять планові графіки відключення світла у Київській області на 13 травня, адже енергетики проводитимуть профілатичні та планові ремонтні роботи. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи.

13.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в селі Рославичі. Знеструмлять окремі вулиці цього населеного пункту:

Лісова — №17, 20, 21;

Нагірна — №35-А, 39, 46;

Підгірна — №5, 12, 21, 27, 27-А, 0068;

Польова — №1 - 48, 1А, 1Д, 2-А, 2-В, 3В, 10-А, 12А, 23/1, 26А, 32А, 37А;

пров. Польовий — №1, 2, 5, 5А, 6, 6А, 11, 0039.

13 травня з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) не буде електрики в селі Ходосівка. На багато годин зникне світло тільки на вулиці Польова.

Цього ж дня тимчасові обмеження будуть введені в селі Лісники. Електрика зникне з 08:00 до 20:00 години на вулиці Лугова — №24.

Також вводять додаткові графіки відключень електрики в селі Гоголів з 09:00–20:00 години. Вони стосуються наступних вулиць:

Абрикосова, Київська, Кільцева, Красилівська, М. Заньковецької, М. Лагунової, Польова, Требухівська, пров. Київський, СТ «Прогрес».

Крім цього, з 09:00–20:00 години зникатиме електрика в селищі Велика Димерка. Знеструмлять такі вулиці:



Київська, Соборна, Українська.

