Прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня у Києві передбачає нестабільні метеорологічні умови, які змусять мешканців міста частіше брати з собою парасольки, повідомляє Politeka.

За даними ресурсу sinoptik.ua, протягом вказаного періоду сонце рідко радуватиме своєю появою, а дощі різної інтенсивності супроводжуватимуть киян майже щодня.

12 травня ранок у столиці видасться похмурим, і хмари пануватимуть на небі до самого вечора. Температура вночі та вранці становитиме +11°C...+13°C.

Проте вже у другій половині дня очікується дощ, який триватиме до кінця доби. Вітер буде помірним, зі швидкістю до 3.5 м/с.

13 травня прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня у Києві вказує на продовження дощів. Дрібний дощ йтиме без зупину. Температурний режим буде досить рівним: від +13°C вночі до +14°C у денні години.

14 травня також утримається хмарна атмосфера. Дрібний дощ не припинятиметься з раннього ранку до пізнього вечора. Температура повітря дещо знизиться і становитиме близько +10°C...+11°C.

15 травня сонце з'являтиметься лише зрідка. Протягом дня знову прогнозуються опади, проте дощ поступово стихатиме і припиниться ближче до вечора. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +17°C.

16 травня стане першим днем за довгий час, коли опадів не передбачається. Хоча хмари закриють небо ще зранку і протримаються до вечора, парасольки можна буде залишити вдома. Температура вночі становитиме +11°C, а вдень очікується до +19°C.

17 травня прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня у Києві знову попереджає про ймовірність вологи. Якщо вночі та вранці буде сухо, то вдень пройде дрібний дощ.

Температурні показники досягнуть свого тижневого піку: вночі +11°C, а вдень повітря прогріється до +20°C.

18 травня також пройде під хмарним небом. Синоптики прогнозують, що вдень можливий невеликий дощ, який вщухне ще до настання вечора.

Нічна температура очікується на рівні +13°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +18°C.

