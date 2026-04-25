Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області розглядається у зв’язку з загальною реформою енергетичного сектору та поступовою адаптацією до ринкових принципів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області стало частиною ширшого обговорення майбутньої вартості енергоресурсів для населення після 1 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

У квітні більшість побутових споживачів, які обслуговуються «Нафтогазом» (приблизно 98% домогосподарств), продовжують платити 7,96 грн за кубометр природного палива в межах річного пакета «Фіксований». Його дія завершується 30 квітня, а офіційного рішення щодо продовження наразі не оприлюднено.

Урядові коментарі дають сигнал про можливе збереження чинного рівня з початку травня. Водночас у середньо- та довгостроковій перспективі ризики корекції вартості залишаються відкритими через економічні фактори та вимоги міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

Джерела в галузі зазначають, що підготовчі процеси вже стартували. Йдеться не про фінальне рішення, а про формування моделі майбутнього ціноутворення. Фактично проводяться розрахунки того, який рівень платежів може витримати населення без різкого падіння розрахункової дисципліни.

Аналітики описують етап як «попереднє моделювання», де оцінюється платоспроможність домогосподарств і потенційні наслідки різкого зростання вартості. У разі надмірного підвищення існує ризик зростання заборгованості та зниження надходжень у систему.

Окремо тема Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області розглядається у зв’язку з загальною реформою енергетичного сектору та поступовою адаптацією до ринкових принципів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше наголошувала, що фіксована ціна на паливо для населення залишається елементом соціальної стабільності, а держава й надалі планує підтримку громадян у складний період.

Водночас у професійних оцінках зазначається, що вже цього року можливе зростання вартості електроенергії та природного ресурсу приблизно до 25%. Причиною називають закон про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, ухвалений 7 квітня.

Експерт енергетичних програм Володимир Омельченко вказує, що перехід до більш ринкової моделі буде поступовим. Він підкреслює, що стрімке підвищення малоймовірне через політичні обмеження, однак рух у бік європейських підходів уже розпочато.

Окремо фахівці звертають увагу на фінансовий стан енергетичної сфери, боргове навантаження та обмежені можливості субсидування. У таких умовах перегляд цінової політики розглядається як майже неминучий сценарій у майбутньому.

Джерело: obozrevatel, minfin

Останні новини України:

