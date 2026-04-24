Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжують надавати у межах гуманітарних програм для постраждалих від війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області видаються у Києві та регіоні в рамках роботи гуманітарної ініціативи «Формат20», повідомляє Politeka.

Дана організація з 24 лютого підтримує постраждалих від війни, а також ЗСУ, ТрО та добровольчі формування.

Видача допомоги для внутрішньо переміщених осіб здійснюється за адресою м. Київ, Лобановського 4-а, за попереднім записом.

Організатори оприлюднили оновлені умови отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Зокрема, право на допомогу мають внутрішньо переміщені особи, які були вимушені виїхати з окупованих територій починаючи з 2025 року і до сьогодні.

Окремо уточнюється, що люди, які отримали статус переселенця раніше, також можуть претендувати на підтримку, але лише за умови належності до визначених категорій.

До таких категорій віднесено осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні сім’ї, одиноких батьків, а також родини, де виховуються діти з інвалідністю. Усі ці групи можуть отримати допомогу за умови наявності відповідних підтвердних документів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області розподіляються з урахуванням соціальної вразливості та дати отримання статусу переселенця.

Організатори підкреслюють, що видача здійснюється виключно за попереднім записом, а прийом дзвінків відбувається у визначені години, у понеділок або п’ятницю з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 321 96 77.

Окремо зазначається, що дана підтримка спрямована насамперед на тих, хто опинився у складних життєвих умовах через війну.

