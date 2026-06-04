Прогноз на тиждень з 5 по 11 червня в Києві свідчить про переважно хмарну погоду, періодичні дощі та поступове підвищення температури повітря.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 червня в Києві передбачає нестійкі умови з частими опадами та короткими проясненнями, повідомляє Politeka.

5 червня температура повітря вдень підніметься до +24 градусів. Вночі та вранці стовпчики термометрів покажуть близько +14 градусів. У денні години можливий дрібний дощ, який завершиться ще до вечора.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 червня у Києві надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

6 червня у місті стане ще тепліше. Повітря вдень прогріється до +25 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Найбільша ймовірність опадів прогнозується у вечірній час.

7 червня ситуація у столиці погіршиться. Синоптики прогнозують сильний дощ упродовж майже всієї доби. Температура при цьому суттєво знизиться. Вдень повітря прогріється лише до +19 градусів.

Схожа ситуація очікується і 8 червня. Дрібний дощ триватиме від ранкових годин і майже до вечора. Температура повітря вдень становитиме близько +21 градуса.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 червня в Києві показує, що 9 червня температура повітря вдень знову підніметься до +25 градусів. У денні години прогнозують дрібний дощ.

10 червня в другій половині дня синоптики прогнозують дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря залишатиметься комфортною та сягне +25 градусів удень. Вологість повітря ввечері знову підвищиться.

11 червня у нічні години температура становитиме близько +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +23 градусів. Опадів не передбачають.

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