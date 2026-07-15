Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області передбачає суттєву виплату.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області стала доступною для нових заявників у Білій Церкві, де 15 липня розпочали реєстрацію на програму підтримки від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine), передає Politeka.

Залежно від категорії учасника сума виплат за три місяці може становити від 10 800 до 12 300 гривень.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали через бойові дії протягом останніх 45 днів, переселенці, що змінили місце проживання від 46 днів до шести місяців тому, а також громадяни, які повернулися до своїх домівок в Україні або з-за кордону протягом останнього року.

Інформацію про це надає сама організація.

Для частини претендентів передбачено додаткову умову. Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 8 300 гривень. Також враховують склад домогосподарства, житлові умови, рівень вразливості та близькість до територій, де тривають бойові дії.

Зокрема, Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області передбачає виплату 12 300 гривень для людей, які нещодавно залишили небезпечні райони, переселенців, що переїхали протягом останніх шести місяців, а також постраждалих від атак за останні 45 днів. Тим, хто повернувся додому не більше року тому, призначають 10 800 гривень.

Реєстрацію проводить благодійний фонд «Право на захист». Прийом документів організували у Центрі підтримки ВПО в Білій Церкві за адресою: проспект Незалежності, 34. Відвідувачів приймають у порядку живої черги.

Для оформлення заявки необхідно мати паспорт, реєстраційний номер платника податків, довідку переселенця або інший документ, що підтверджує переміщення, свідоцтва про народження дітей, банківські реквізити у форматі IBAN та, за наявності, документи щодо інвалідності чи опіки.

Організатори наголошують, що під час збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для маломобільних людей і дітей віком до трьох років передбачена окрема процедура за наявності медичних підтверджень. Остаточне рішення щодо включення до програми ухвалюють після співбесіди та перевірки відповідності встановленим критеріям.

Джерело: UNHCR Ukraine

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