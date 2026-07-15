Подорожчання проїзду в Києві також торкнеться окремих популярних напрямків.

Подорожчання проїзду в Києві починає охоплювати приватні маршрутні перевезення після зміни вартості поїздок у комунальному транспорті, пише Politeka.net.

Із 15 липня окремі перевізники вже повідомили пасажирів про нові тарифи, які сягатимуть 25–30 гривень залежно від маршруту.

За інформацією, що поширюється у соціальних мережах, перші оголошення про зміну вартості з'явилися в автобусах, які працюють у різних районах столиці. Зокрема, на одному з маршрутів у Солом'янському районі пасажирів попередили, що з середини липня поїздка коштуватиме 25 гривень.

Перевізники пояснюють перегляд розцінок зростанням витрат на обслуговування транспорту. Серед основних причин називають подорожчання запасних деталей, витратних матеріалів, ремонту та забезпечення щоденного виходу автобусів на лінію.

Подорожчання проїзду в Києві також торкнеться окремих популярних напрямків. За повідомленнями пасажирів, на маршруті №575, який сполучає вулицю Терещенківську з Виноградарем, тариф має зрости до 30 гривень за поїздку. Водночас на маршруті №241 вартість, за оприлюдненою інформацією, збільшиться з 10 до 20 гривень.

Офіційних повідомлень про одночасну зміну цін на всіх приватних маршрутах наразі немає. Кожен перевізник ухвалює рішення самостійно, враховуючи власні витрати та економічні розрахунки.

Експерти транспортної галузі зазначають, що зростання експлуатаційних витрат, цін на комплектуючі й технічне обслуговування змушує операторів переглядати фінансову модель роботи. Саме тому найближчим часом кількість маршрутів із новими тарифами може збільшитися.

Пасажирам рекомендують звертати увагу на інформаційні оголошення в салонах автобусів, де перевізники повідомляють про дату набуття чинності нових розцінок та їхній актуальний розмір.

Джерело: glavcom

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