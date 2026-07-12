Жителів Київської області попередили про масштабні планові відключення світла, які триватимуть упродовж тижня з 13 по 19 липня, повідомляє Politeka.net.
Тимчасові графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 13 по 19 липня запроваджуються у низці населених пунктів регіону через проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. За інформацією територіальних громад, оприлюдненою на підставі даних «Київських регіональних електромереж», енергетики продовжують комплексне технічне обслуговування мереж.
У зв’язку з цим 13 липня 2026 року відбудеться планове відключення електроенергії у наступних населених пунктах:
- З 09:00 до 17:00 село Дмитрівка вулиці: Вінницька, Гагаріна, Кільцева, Лісова, Миру, Незалежності, Некрасова, Пушкіна, Садова, Струтинського Ігоря, Тітова, Унавська, Шевченка, пров. Вишневий, пров. Дружби, пров. Сонячний.
- З 08:00 до 20:00 село Гурівщина адреси: 29 км Житомирського шосе, вул. Київська.
- З 08:00 до 20:00 село Личанка вулиці: Баштанна, Вагнера, Вагнера Йогана, Господарська, Квітнева, Козацька, Кооперативна, Молодіжна, Нова, Покровська, Польова, Проектна, Центральна, Шевченка, Шкільна, пров. Покровський, пров. Садовий.
- З 08:00 до 20:00 село Шпитьки адреси: Виробнича, Господарська, Дружби, Калинова, Козацька, Кришталева, Молодіжна, Нова, Олімпійська, Перемоги, Покровська, Світла, Смолянська, Фермерська, Центральна, Яблунева, Поле.
14 липня ремонтні бригади продовжать роботи вже у селі Гайшин. Із 08:30 до 20:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів, які проживають за такими адресами:
- Вишнева — 3, 5
- Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78
- Завірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16
- Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
- Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22
- Набережна — 1, 7, 50, 52
- Переяслівська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59
- Покровська — 1, 1-а, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А
- Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36
- Садова — 5, 7
- Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17
- Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- Стаднійчука Івана — 30
- Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94
- Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.
Джерело: Переяславська територіальна громада.
Джерело: Дмитрівська сільська рада
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