За інформацією територіальних громад, вводяться графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 13 по 19 липня.

Жителів Київської області попередили про масштабні планові відключення світла, які триватимуть упродовж тижня з 13 по 19 липня, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 13 по 19 липня запроваджуються у низці населених пунктів регіону через проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. За інформацією територіальних громад, оприлюдненою на підставі даних «Київських регіональних електромереж», енергетики продовжують комплексне технічне обслуговування мереж.

У зв’язку з цим 13 липня 2026 року відбудеться планове відключення електроенергії у наступних населених пунктах:

З 09:00 до 17:00 село Дмитрівка вулиці: Вінницька, Гагаріна, Кільцева, Лісова, Миру, Незалежності, Некрасова, Пушкіна, Садова, Струтинського Ігоря, Тітова, Унавська, Шевченка, пров. Вишневий, пров. Дружби, пров. Сонячний.

Вінницька, Гагаріна, Кільцева, Лісова, Миру, Незалежності, Некрасова, Пушкіна, Садова, Струтинського Ігоря, Тітова, Унавська, Шевченка, пров. Вишневий, пров. Дружби, пров. Сонячний. З 08:00 до 20:00 село Гурівщина адреси: 29 км Житомирського шосе, вул. Київська.

29 км Житомирського шосе, вул. Київська. З 08:00 до 20:00 село Личанка вулиці: Баштанна, Вагнера, Вагнера Йогана, Господарська, Квітнева, Козацька, Кооперативна, Молодіжна, Нова, Покровська, Польова, Проектна, Центральна, Шевченка, Шкільна, пров. Покровський, пров. Садовий.

Баштанна, Вагнера, Вагнера Йогана, Господарська, Квітнева, Козацька, Кооперативна, Молодіжна, Нова, Покровська, Польова, Проектна, Центральна, Шевченка, Шкільна, пров. Покровський, пров. Садовий. З 08:00 до 20:00 село Шпитьки адреси: Виробнича, Господарська, Дружби, Калинова, Козацька, Кришталева, Молодіжна, Нова, Олімпійська, Перемоги, Покровська, Світла, Смолянська, Фермерська, Центральна, Яблунева, Поле.

14 липня ремонтні бригади продовжать роботи вже у селі Гайшин. Із 08:30 до 20:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів, які проживають за такими адресами:

Вишнева — 3, 5

Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Космонавтів — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Миру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 1, 7, 50, 52

Переяслівська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровська — 1, 1-а, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А

Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36

Садова — 5, 7

Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17

Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Стаднійчука Івана — 30

Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

Джерело: Переяславська територіальна громада.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

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