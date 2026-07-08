Надання такої гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві має практичне значення для підтримання базового рівня життєдіяльності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійною організацією Карітас Київ, проте не всі можуть розраховувати на підтримку, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду у Фейсбук.

У межах проєкту «Догляд вдома» соціальний працівник виконує комплекс функцій, спрямованих на підтримку людей похилого віку, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування. Його діяльність не обмежується базовою побутовою допомогою, а включає широкий спектр соціальних, організаційних і консультативних послуг.

Зокрема, фахівець забезпечує супровід підопічного до медичних закладів, сприяє своєчасному отриманню медичних послуг і контролю за станом здоров’я. Також він допомагає у вирішенні побутових питань, включаючи оплату комунальних послуг, придбання продуктів і медикаментів, оформлення онлайн-замовлень та використання цифрових сервісів, що є особливо актуальним для людей старшого віку.

Окремим напрямом роботи є організація соціальної активності підопічних. Соціальний працівник може супроводжувати людину на прогулянках, до соціальних установ або заходів, що сприяє збереженню її соціальних зв’язків і мінімізації ризиків ізоляції. Регулярна взаємодія також дозволяє своєчасно виявляти зміни у фізичному чи психологічному стані людини та реагувати на них.

Надання такої гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Києві має практичне значення для підтримання базового рівня життєдіяльності осіб похилого віку, особливо тих, хто проживає самостійно або не має постійної підтримки з боку родичів.

Послуги сприяють зниженню навантаження на систему охорони здоров’я та соціального захисту, оскільки дозволяють запобігати ускладненням стану здоров’я та необхідності госпіталізації.

Робота у цьому напрямі здійснюється відповідно до принципів системності, доступності та адресності допомоги, яких дотримується Карітас-Київ. Основною метою є забезпечення належних умов проживання та підтримка самостійності людей похилого віку у межах їхніх можливостей.

Джерело: Карітас

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