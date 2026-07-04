Багато компаній пропонують роботу для пенсіонерів у Києві та пропонують приємні бонуси.

У Києві роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії та пропонують роботу для людей пенсійного віку, повідомляє видання Politeka.net.

На популярних сайтах із пошуку роботи доступні десятки пропозицій, які не потребують спеціальної освіти або багаторічного досвіду. Багато компаній пропонують гнучкий графік, часткову зайнятість або змінну роботу, що дозволяє пенсіонерам поєднувати працю з особистими справами.



Пропонується робота на посаду юрисконсульта у відділ первинного прийому, яка оплачується зарплатою у розмірі 50 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Пропонується кандидатам:

Зручне розташування, офіс навпроти ст. м. Васильківська, ст.м. Контрактова Площа та ст.м.Бориспільська

Своєчасна, регулярна та прозора система заробітної плати.

Навчання, підвищення кваліфікації та знань, підвищення комунікативних навичок

Мотивація у вигляді бонусів, обмежень по бонусах немає!

Зручний графік роботи з 9:30−18:00

Обов'язки на посаді:

Прийом клієнтів на консультації в офісі

Дистанційна робота з клієнтом

Аналіз проблеми, ознайомлення з матеріалами справи, визначення шляхів вирішення

Підписання договору на надання юридичних послуг

Також робота для пенсіонерів у Києві знайдеться на посаду прибиральниці, яка оплачується зарплатою від 12 500 до 27 000 гривень. Розглядаються також кандидати без досвіду роботи.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи прибиральницею буде перевагою, але не є обов’язковим

Уважність до деталей та бажання працювати;

Порядність, акуратність;

Пунктуальність та відповідальність;

Якісне прибирання об'єкту

Роботодавець обіцяє кандидатам:

Оформлення трудових відносин за КЗпП України;

Графік роботи: пн-пт зміна 8 або 4 години (гнучкий старт по домовленості з керівником);

Оплачувана відпустка 24 календарних днів на рік, додатково надається один день відпустки на Ваш день народження;

Премії по результату роботи;

Оплата лікарняних, з підтверджених лікарняним листом;

Можливість кар'єрного зростання;

Медичне страхування, що набирає чинності після проходження випробувального терміну;

За умови наявності актуальних військово-облікових документів можливе бронювання.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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