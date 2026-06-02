Безкоштовне житло для ВПО у Київській області поступово залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для людей, які шукають прихисток і стабільні побутові умови.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонують у приватних оголошеннях у різних населених пунктах регіону, де мешканці шукають людей для довготривалого або тимчасового проживання на взаємних умовах, повідомляє Politeka.

У Борисполі доступна окрема кімната для жінки або жінки зі статусом ВПО. Проживання без оплати, можливе також харчування. Умови передбачають спільний побут у будинку з базовими зручностями — водопостачанням, кухнею, ванною та окремим санвузлом. Зв’язок здійснюється через Viber із коротким описом кандидата.

Ще один варіант розміщення пропонують у селі Макіївка Білоцерківського району. Тут будинок повністю облаштований: газ, електрика, інтернет, побутова техніка та альтернативне опалення. Житло надається з оплатою лише комунальних витрат, однак передбачена допомога літньому мешканцю в побутових питаннях та спілкуванні.

У Вишгородському районі також є пропозиція окремої кімнати для жінки віком 50–60 років. Умова проживання — підтримка літньої господарки в побуті. Будинок обладнаний усіма необхідними комунікаціями, має інтернет, опалення та присадибну ділянку. Локація розташована неподалік столиці з розвиненим транспортним сполученням.

Подібні оголошення демонструють різні формати взаємодопомоги, де житло поєднується з побутовою підтримкою та спільним проживанням у приватних домогосподарствах.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області поступово залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для людей, які шукають прихисток і стабільні побутові умови.

Джерело: Допомагай

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