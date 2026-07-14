Водночас подорожчання проїзду в Києві позначиться не на всіх громадянах.

Подорожчання проїзду в Києві набуде чинності з 15 липня, коли вартість поїздки у громадському транспорті зросте до 30 гривень, однак для пільгових категорій пасажирів умови залишаться незмінними, повідомляє Politeka.

Нові тарифи діятимуть у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. У міській адміністрації пояснюють перегляд вартості необхідністю забезпечити стабільну роботу транспортної системи в умовах зростання витрат.

Водночас подорожчання проїзду в Києві не позначиться на громадянах, які мають право на пільги. У столиці такими перевагами користуються близько 1,1 мільйона жителів, а на їх фінансування цього року передбачено майже 875 мільйонів гривень із міського бюджету.

Окремі умови зберігаються для молоді. Школярі протягом навчального року й надалі їздитимуть безкоштовно, а під час літніх канікул оплачуватимуть лише чверть повної ціни квитка. Студенти закладів вищої освіти з чинним студентським квитком зможуть придбати місячний проїзний зі знижкою 50%.

Безоплатний проїзд також залишиться доступним для пенсіонерів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій, визначених законодавством.

У КМДА рекомендують жителям завчасно перевірити актуальність даних у застосунку «Київ Цифровий» або мати при собі документи, що підтверджують право на пільгу. Це допоможе уникнути непорозумінь після запровадження нових тарифів.

Також варто зауважити, що пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з новими умовами оплати, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

Джерело: novyny.live

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