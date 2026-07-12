Прогноз погоди у Києві на тиждень з 13 по 19 липня свідчить, що після відносно свіжого початку температура поступово зростатиме. Найспекотніше очікується наприкінці періоду, хоча місцями можливі короткочасні дощі та грози.



У понеділок, 13 липня, вночі прогнозують близько +16 градусів, удень — до +22. У вівторок показники майже не зміняться: повітря прогріється до +22, а мінімальна температура становитиме +17, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.



Із середи стане помітно тепліше. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +25, а вночі очікується близько +18. У четвер спека трохи послабшає, максимальна температура становитиме +24, мінімальна — +17.



Друга половина періоду принесе справжнє літнє тепло. У п’ятницю прогнозують до +26, у суботу денна температура залишиться на такому ж рівні. У неділю повітря прогріється вже до +27, а ніч буде найтеплішою за весь відрізок — близько +20.



Прогноз погоди у Києві на тиждень з 13 по 19 липня вказує на поступову зміну погодних умов: від комфортного тепла на початку до спекотних днів ближче до вихідних. Саме в цей час ймовірність літніх гроз також зросте.

За попередніми даними Українського гідрометеорологічного центру, липень збереже статус найтеплішого місяця року. Для столиці та центральних областей характерними стануть хвилі спеки, які періодично змінюватимуться короткими зливами, грозами й поривчастим вітром.



Середня температура протягом місяця очікується в межах +21,8…+26,0 градуса. Це приблизно на два градуси вище від кліматичної норми. Кількість опадів прогнозують на рівні 60–75% від звичних показників, тому загалом місяць буде теплим і переважно сухим.

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