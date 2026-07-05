Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Києві дає можливість жителям планувати свій час.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Києві свідчить, що мешканців столиці очікує чергування сонячних днів, хмарності та періодичних дощів, а температура повітря коливатиметься від +21 до +26 градусів, передає видання Politeka.

У понеділок, 6 липня, ніч розпочнеться невеликим дощем, проте вже зранку небо проясниться. Вдень повітря прогріється до +23, а вечір залишиться сухим і комфортним.

Вівторок принесе ще теплішу погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до +25, опади не прогнозуються, хоча після обіду очікується збільшення хмарності.

Найбільш нестійкою ситуація стане у середу. Після ясного ранку синоптики прогнозують сильну зливу з грозою, яка ближче до вечора перейде у звичайний дощ. Максимальна температура становитиме +26.

За даними синоптиків, Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Києві також передбачає відносно спокійний четвер. День мине під суцільною хмарністю, однак істотних опадів не очікується, а повітря прогріється приблизно до +21.

У п'ятницю атмосферний фронт знову принесе дощову погоду. Опади триватимуть майже весь день, лише ввечері їхня інтенсивність зменшиться. Температура сягне +23.

Субота розпочнеться сонячно, проте після обіду небо затягнуть хмари. У другій половині дня можливий невеликий дощ, який посилиться ближче до вечора. Денний максимум становитиме +24.

У неділю очікується ще один вологий день. Дощ розпочнеться зранку, вдень стане інтенсивнішим, а надвечір поступово слабшатиме. Попри опади, повітря прогріється до +26 градусів.

За попередніми прогнозами, протягом тижня у столиці переважатиме тепла літня погода без різких температурних коливань, однак у другій половині періоду варто бути готовими до частіших короткочасних дощів і гроз.

Джерело: Синоптик

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: яка нова проблема виникла.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: де ще можливо знайти прихисток.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто отримає 1500 гривень.