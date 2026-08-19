Понад 32 тисячі переселенців на Сумщині отримали допомогу на проживання. З початку 2026 року Пенсійний фонд Сумщини профінансував 722,6 млн грн виплат для 32 960 громадян зі статусом ВПО.

Грошова допомога на Сумщині залишається одним із головних видів підтримки переселенців, і цього разу йдеться про щомісячну допомогу на проживання. За пів року 2026-го Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області забезпечило фінансування державних виплат для внутрішньо переміщених осіб на суму понад 822 млн грн.

Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, допомога на проживання — лише частина підтримки ВПО. Крім неї, переселенці отримують пенсії, державні допомоги сім'ям із дітьми та особам з інвалідністю, виплати військовослужбовцям, житлові субсидії, компенсації та інші види державної підтримки.

Хто може отримати допомогу на проживання

Допомогу призначають переселенцям, які перемістилися з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій. Також на неї мають право громадяни, чиє житло знищене або стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій, і діти зі статусом ВПО.

Скільки платять переселенцям

Щомісячний розмір допомоги становить 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2000 грн — для інших категорій. Виплату призначають на шість місяців, а найвразливішим категоріям її автоматично продовжують ще на пів року.

До найвразливіших належать пенсіонери з низьким доходом, особи та діти з інвалідністю, діти-сироти і сім'ї з дітьми. Для них кількість шестимісячних періодів виплати збільшили з чотирьох до п'яти — тобто допомогу можна отримувати до 30 місяців.

Із лютого 2026 року сім'ям ВПО з дітьми відновили право на допомогу на проживання незалежно від доходу батьків. Загалом із початку року Головне управління Пенсійного фонду в Сумській області профінансувало 722,6 млн грн такої допомоги для 32 960 громадян зі статусом ВПО.

Як оформити виплату

Подати заяву можна через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або BankID. Також документи приймають особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду України та через ЦНАП.

Для прифронтової Сумщини такі виплати мають особливе значення: область щодня живе в умовах тривалих повітряних тривог і частих обстрілів, однак Пенсійний фонд забезпечує своєчасне фінансування і дає людям можливість оформлювати допомогу кількома способами.

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