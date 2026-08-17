Удень 16 серпня російська ракета влучила в елеваторний комплекс агрохолдингу "Укрлендфарминг" у Сумській області. Знищено значні запаси зерна, роботу підприємства повністю зупинено, одного працівника госпіталізовано.

Ракетний обстріл елеватора на Сумщині обернувся значними руйнуваннями — удень 16 серпня російська ракета влучила в елеваторний комплекс агрохолдингу "Укрлендфарминг", повністю зупинивши його роботу.

Про атаку повідомило видання "Новини.LIVE" із посиланням на пресцентр агрохолдингу "Укрлендфарминг". Ракетний удар припав на велике сільськогосподарське підприємство в Сумській області. Унаслідок вибуху значних руйнувань зазнав елеваторний комплекс, а один із працівників дістав поранення.

Що відомо про атаку на елеватор

Вибухова хвиля пошкодила промислове обладнання та складські приміщення. На території об'єкта спалахнула пожежа, для гасіння якої залучили спеціальні загони рятувальників і техніку. Пораненому працівникові надали медичну допомогу: наразі він госпіталізований і перебуває під наглядом лікарів.

"У результаті ракетного удару значних руйнувань зазнав елеваторний комплекс холдингу, знищено значні запаси зерна, що перебували на зберіганні. Роботу комплексу повністю зупинено", — заявили представники компанії.

Скільки зерна знищено

Точні обсяги втрат зерна та пошкоджень виробничих будівель і обладнання наразі оцінюють фахівці. В "Укрлендфармингу" наголосили, що це вже не перша цілеспрямована атака ворога на виробничі потужності та логістичну мережу холдингу: від початку повномасштабного вторгнення об'єкти компанії неодноразово ставали мішенями систематичних обстрілів.

Загроза дефіциту продуктів у регіоні

Ракетні удари по продовольчих і логістичних об'єктах створюють загрозу стабільним постачанням продуктів. Торговельна мережа "Сільпо" вже попередила покупців про тимчасовий дефіцит деяких категорій товарів через масштабні пожежі та руйнування розподільчих центрів. Знищення запасів зерна на елеваторі в Сумській області додає ризиків для ланцюга постачання продовольства в регіоні.

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