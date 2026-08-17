Днем 16 августа российская ракета попала в элеваторный комплекс агрохолдинга "Укрлендфарминг" в Сумской области. Уничтожены значительные запасы зерна, работа предприятия полностью остановлена, один работник госпитализирован.

Ракетный обстрел элеватора в Сумской области обернулся значительными разрушениями — днем 16 августа российская ракета попала в элеваторный комплекс агрохолдинга "Укрлендфарминг", полностью остановив его работу.

Об атаке сообщило издание "Новини.LIVE" со ссылкой на пресс-центр агрохолдинга "Укрлендфарминг". Ракетный удар пришелся на крупное сельскохозяйственное предприятие в Сумской области. В результате взрыва значительные разрушения получил элеваторный комплекс, а один из работников был ранен.

Что известно об атаке на элеватор

Взрывная волна повредила промышленное оборудование и складские помещения. На территории объекта вспыхнул пожар, для тушения которого привлекли специальные отряды спасателей и технику. Раненому работнику оказали медицинскую помощь: сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

"В результате ракетного удара значительные разрушения получил элеваторный комплекс холдинга, уничтожены значительные запасы зерна, находившиеся на хранении. Работа комплекса полностью остановлена", — заявили представители компании.

Сколько зерна уничтожено

Точные объемы потерь зерна и повреждений производственных зданий и оборудования сейчас оценивают специалисты. В "Укрлендфарминге" подчеркнули, что это уже не первая целенаправленная атака врага на производственные мощности и логистическую сеть холдинга: с начала полномасштабного вторжения объекты компании неоднократно становились мишенями систематических обстрелов.

Угроза дефицита продуктов в регионе

Ракетные удары по продовольственным и логистическим объектам создают угрозу стабильным поставкам продуктов. Торговая сеть "Сильпо" уже предупредила покупателей о временном дефиците некоторых категорий товаров из-за масштабных пожаров и разрушений распределительных центров. Уничтожение запасов зерна на элеваторе в Сумской области добавляет рисков для цепочки поставок продовольствия в регионе.

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