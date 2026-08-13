На Сумщині триває прийом заяв на грошову допомогу для придбання дров — подати документи можна лише до 17 серпня. У прифронтових громадах області допомога на тверде паливо може сягати 19 400 грн на домогосподарство.

Грошова допомога на опалення у Сумській області цього сезону може сягнути 19 400 грн на одне домогосподарство. Пенсійний фонд України приймає заяви на субсидію та пільгу на тверде паливо, а мешканцям прифронтових громад Сумщини додатково виплачують міжнародну фінансову підтримку на дрова.

Час обмежений: подати документи можна лише до 17 серпня 2026 року. Після цієї дати прийом заяв на допомогу на дрова завершується, тож тим, хто опалює житло дровами або вугіллям, не варто відкладати оформлення до перших холодів.

Хто може отримати гроші на дрова

За даними Пенсійного фонду, право на виплати мають домогосподарства, які не користуються газовим чи централізованим опаленням і обігрівають житло виключно твердим паливом — дровами, вугіллям або брикетами. При цьому такий вид опалення потрібно підтвердити документально.

Окрему пільгу призначають учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітним сім'ям та одиноким пенсіонерам. Для них норматив становить одну тонну твердого палива на рік, а розмір знижки залежить від категорії — наприклад, учасники бойових дій можуть розраховувати на 75% компенсації.

Скільки виплатять на Сумщині

Під час розрахунку житлової субсидії Пенсійний фонд бере мінімальну норму — 2 тонни твердого палива на рік для одного домогосподарства. Гранична вартість однієї тонни становить 4 602,57 грн, тож орієнтовна вартість річної норми — близько 9 205 грн. Субсидія покриває різницю між цією сумою та обов'язковим платежем, який визначають залежно від доходів сім'ї.

Сумська область входить до переліку прифронтових територій, де діє окрема міжнародна програма підтримки. У таких громадах додаткова грошова допомога на придбання твердого палива може становити до 19 400 грн на домогосподарство. Перелік громад і отримувачів визначають обласні військові адміністрації.

Насамперед кошти надаватимуть отримувачам житлових субсидій і пільг, одиноким непрацездатним людям похилого віку, одиноким матерям та сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю.

Як оформити виплату на дрова

Для оформлення допомоги потрібно підготувати заяву про призначення житлової субсидії, декларацію про доходи і витрати, паспорт та ідентифікаційний код, номер банківського рахунку у форматі IBAN, а також документи, що підтверджують право на пільгу чи субсидію. В окремих випадках Пенсійний фонд може попросити акт обстеження житлових умов.

Подати документи можна кількома способами: у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноваженого працівника сільської, селищної чи міської ради, поштою до Головного управління ПФУ, а також онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду або за допомогою послуги «Заява на субсидію» на порталі «Дія».

Кошти перераховують лише після розгляду заяви та ухвалення рішення про призначення допомоги. Точна дата виплати залежить від того, коли завершиться перевірка документів, тому звертатися варто якомога раніше — до 17 серпня.

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